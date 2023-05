Baccio Paolo Fiaccarini: "Non ci sto a finire tutti insieme nel tritacarne"

"Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini mi ha comunicato che sarei stato confermato nel mio ruolo di membro nel Cda di Marche Multiservizi il 19 aprile". Interviene così, interpellato sulla questione aumenti, Paolo Baccio Fiaccarini, consigliere in quota Urbino nel cda dell’azienda.

Ma lei sapeva degli aumenti o è stata una sorpresa?

"Al punto 5 dell’ordine del giorno era indicata la votazione degli adeguamenti dei compensi. Non mi sono preoccupato degli importi in quanto non è di mia competenza, del resto non mi permetterei mai di andare a contrattarli. Però ci sono due cose che mi infastidiscono".

Quali?

"La prima riguarda il fatto che, se è pur vero che la nomina è espressione politica, credo che i componenti del Cda siano principalmente amministratori pubblici. Ognuno, in questi anni, ha messo al servizio esperienza e titoli professionali. L’attuale compenso è di 780 euro lordi quindi con tasse e previdenza, si può capire di cosa si parla".

La seconda?

"Con l’aumento il compenso dei consiglieri arriverebbe a 1.250 euro mensili. Si dovrebbe distinguere da quale base si calcola fino al 60%, da 9mila euro annui o da alcune decine di migliaia. Finire nel tritacarne e nella gogna tutti alla pari mi sembra ingiusto".

Ritiene giusto riconvocare l’assemblea e cancellare i maxi aumenti, in particolare quelli dell’amministratore delegato e del presidente?

"Trovo inappropriata la decisione di riconvocare l’assemblea. Significa che i sindaci dovrebbero tornare sui loro passi, chi voleva poteva aver già espresso le proprie idee nella prima assemblea. Non entro nel merito dei compensi, mi limito a dire che le responsabilità dell’amministratore delegato possono essere oggetto della valutazione di un aumento e quindi in tal caso giustificate".

Francesco Pierucci