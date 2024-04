Bach, Rossini, Rota e Morricone alla Gola del Furlo

Dopo il grande successo della prima escursione al Monte Petrano, che il 7 aprile ha richiamato ben 82 partecipanti, la rassegna "I suoni degli Appennini" organizzata dal Cai Pesaro e Urbino in collaborazione con il Conservatorio di musica “Gioachino Rossini“, è pronta a proporre la seconda iniziativa del progetto. Natura e arte sono unite in un connubio affascinante in queste otto escursioni speciali, da aprile a settembre, sui gruppi montuosi della provincia di Pesaro e Urbino che si concluderanno ogni volta con un concerto in quota eseguito dagli allievi del Conservatorio.

Domani la meta è la gola del Furlo con un trekking di 10 km che partirà alle 9,30 dalla chiesa di Pietralata (dislivello in salita 550 metri, in discesa 510 metri). Una passeggiata di media difficoltà, segnalata come turistica/escursionistica, in cui il tempo di percorrenza ammonta a 3.30 ore escluse le soste. Al termine, attorno alle 12, si esibirà il “Seem Sax Quartet“ composto da Eleonora Fiorentini (sax soprano), Matteo Rossini (sax contralto), Sara Albani (sax tenore) ed Emiliano Bastari (sax baritono). Eseguiranno musiche di Bach (Aria sulla Quarta Corda), Rossini (Rossinimania), Giacchino (Married Life), Tiersen (Il favoloso mondo di Amélie), Rota (Amarcord e La Passerella d’addio), Leven (Crudelia de Mon), Morricone (musiche da Oscar) e Piazzolla (Libertango). L’accompagnatore della giornata è Daniele Piccini. Il punto di ritrovo a Pesaro è il nuovo parcheggio del cimitero (ore 8,30), mentre a Fano via dell’Abbazia (8,45). Info e prenotazioni al numero 329 4509942.