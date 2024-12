’Baciati’ dalla Tirreno-Adriatico. Arriva a Pergola riparte da Cartoceto

La gara internazionale di ciclismo a tappe ‘Tirreno Adriatico’ 2025 vedrà come grandi protagoniste due città dell’entroterra pesarese: Pergola, dove il 14 marzo sarà posizionato il traguardo della quinta tappa; e Cartoceto, da dove, il giorno dopo, sabato 15, scatterà il via della frazione successiva che arriverà a Frontignano di Ussita. La tappa con finish line nella città dei Bronzi scatterà da Ascoli Piceno e avrà una lunghezza di 206 chilometri, con un’asperità finale in zona Monterolo e striscione finale posizionato davanti al Museo che custodisce le preziose statue di bronzo e oro. Dopodiché ci si trasferirà a Cartoceto per l’avvio della tappa successiva che porterà la carovana ciclistica in provincia di Macerata. "Quella da Ascoli a Pergola – evidenzia l’onorevole Antonio Baldelli (foto, con Alighiero Omicioli referente di Rcs, il sindaco di Pergola Sabatucci e l’assessore Castrator), vicesindaco e assessore ai grandi eventi del Comune alto cesanense – sarà la tappa più impegnativa della ‘Tirreno Adriatico’. Siamo entusiasti di accogliere in città una delle competizioni ciclistiche più importanti a livello internazionale, che coinvolgerà i top player del ciclismo mondiale (fra i quali Pogacar e Vingegaard, ndr). Avremo oltre 3 ore di mondovisione, con diretta su Rai Due per quasi tutta la sua interezza. "Un evento che non è solo sport e spettacolo – aggiungono il sindaco Diego Sabatucci e l’assessore Luca Castratori -, ma anche una straordinaria opportunità per promuovere il turismo, valorizzare le eccellenze locali a tutti i livelli".

Sandro Franceschetti