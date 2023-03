Baciò in bocca 11enne Ma non è perseguibile

Aveva baciato in bocca una 11enne che stava passeggiando con un’amica in via Vincenzo Rossi. Ma niente processo per il gambiano di 24 anni, accusato di violenza sessuale. Ieri, infatti, la perizia psichiatrica ha stabilito che non è in grado di intendere e di volere e quindi neppure di affrontare il giudizio. Non ha capito, secondo il medico, neanche il disvalore di quel bacio. Per una persona così, il carcere non è adatto al suo stato psichico. Il 24enne deve essere curato, ha fatto presente il suo difensore. Il processo è stato così sospeso per 6 mesi. E in questo arco di tempo si dovrà cercare una struttura adatta a ospitarlo. Intanto, a settembre prossimo, si rifarà il punto della situazione. Il gambiano resta ancora dietro le sbarre del carcere di Villa Fastiggi dove starebbe manifestando il suo disagio mentale con comportamenti sopra le righe, trascurando da mesi anche l’igiene personale. Ieri si è discusso anche il furto e danneggiamento a un distributore di cannabis, reato che lo aveva fatto finire in carcere. Una volta fuori aveva baciato l’11enne. Ha già precedenti in altre città per stalking e violenza sessuale, oltre che per furti vari.

e. ros.