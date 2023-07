Badante sopravvive dopo volo da 4° piano: è grave ad Ancona

Una donna, badante di origine straniera, ha tentato di uccidersi ieri mattina gettandosi dal quarto piano di una casa, situata in un palazzo, in viale Mosca a Baia Flaminia. La donna è precipita per diversi metri, fino ad atterrare nel giardino dello stabile, dove l’ha vista un passante che ha dato l’allarme. Il fatto è avvenuto attorno alle 11,50 di ieri mattina.

Sul posto sono arrivati subito il 118 e un camion dei pompieri, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Pesaro, per i rilievi di legge. Il 118 ha soccorso la donna, che poi è stata trasferita ad Ancona: ha fratture in varie parti del corpo, i traumi sono gravi, ma è riuscita a sopravvivere, forse perchè qualcosa ha attutito la sua caduta. E’ stata dichiarata comunque in prognosi riservata.

Restano al momento sconosciuti i motivi che hanno spinto la donna – che dovrebbe avere intorno ai 50 anni – al gesto disperato. I carabinieri hanno provato a sentire qualcuno che la conosceva, per risalire alle cause.