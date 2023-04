Badanti, che salasso per le famiglie Costano 100 euro in più al mese

"Cara badante... è un doppio senso". Maurizio Tomassini (foto), presidente provinciale Patronato Acli, sorride alla battuta, ma c’è poco da stare allegri. "Dall’inizio dell’anno tenere una badante che si occupi dei nonni costa almeno il 10 per cento in più. Si parla di circa 100 euro al mese in più per badante. Con le pensioni che sono quelle che sono, il rincaro delle utenze e l’aumento dettato dal rinnovo del contratto collettivo, il salasso è servito. Le famiglie arrancano. Lo Stato ci deve mettere una pezza, altrimenti salta un pezzo di welfare che fa risparmiare milioni di euro alla nostra assistenza pubblica".

In che senso?

"L’alternativa alla badante, ricoveri in rsa o residenze protette, è insostenibile. Secondo i miei calcoli a Fano, terza città delle Marche, ci sono almeno 700 badanti. Il loro servizio fa risparmiare alla sanità regionale circa 12milioni di euro".

In provincia?

"In regola abbiamo 3.525 badanti, numero pari al 12,1% degli anziani con +79 anni. Insomma la spesa per il sistema sociosanitario lieviterebbe a livello esponenziale".

Perché?

"Questo nuovo sovraccarico economico potrebbe spingere sempre più famiglie a collocare il proprio anziano non autosufficiente in strutture che per altro, potrebbero non avere posti sufficienti per soddisfare la domanda. Oppure potrebbero avvalersi maggiormente della legge 104. Con i permessi previsti dal lavoro potrebbero diventare caregiver, ma non è una procedura senza conseguenze in termini di isolamento sociale".

Quale sarebbe lo stipendio per le badanti previsto dal nuovo contratto?

"Il costo mensile di una badante convivente nel 2023, comprensivo di contributi, tredicesima e Tfr, è di 1579,26 euro ( 18951,07 euro annuali). Tornando al passato, nel 2022 il costo mensile di una badante convivente comprensivo di contributi, tredicesima e TFR, era di 1.488,41 euro (17.860,88 euro annuale)".

Come fanno le famiglie ad affrontare questa spesa?

"Nonostante il salasso, mediamente in Italia, le famiglie con persone non autosufficienti che preferiscono non ricorrere al ricovero in struttura sono ancora il 58 per cento, ma è chiaro che, a parità di condizioni, questa percentuale verrà erosa velocemente".

Le pensioni non bastano a garantire la badante...

"Un anziano, ex impiegato pubblico, può ancora permettersi una badante h24: ho fatto una ricognizione tra i nostri soci Acli. Ma non è così per gli altri: penso alle pensioni di commercianti o artigiani o delle casalinghe con la pensione di reversibilità. Per queste categorie, i figli dovrebbero compensare, aggiungendo quanto manca. Ma con la precarizzazione del lavoro, gli stessi discendenti fanno fatica".

Come si va avanti allora?

"Male. Molti anziani stanno attentissimi, attingono ai risparmi di una vita. Ma quei gruzzoletti, più si va avanti e meno ci saranno".

Quali soluzioni?

"Noi, Acli, abbiamo lanciato una petizione nazionale a cui tutti possono aderire al fine di concedere la detraibilità al 19% di tutto l’importo speso nell’assistenza della persona. Tale detraibilità risulta anche in linea con quello che lo Stato concede per le spese mediche e l’acquisto di tutti gli ausilii socio-sanitari".

Come si può aderire alla petizione?

"Firmando sulla piattaforma www.change.orgaiutofamiglie: abbiamo già raggiunto più di 50 mila firme. L’invito a farlo è rivolto a tutti. ll senatore Francesco De Poli ha presentato un’interrogazione parlamentare per prendere in serio esame la proposta".

Solidea Vitali Rosati