Baglioni confermato il 18 gennaio

Claudio Baglioni sarà come già annunciato su queste colonne lo scorso 20 luglio, alla Vitrifrigo Arena per inaugurare il suo tour 2024 il 18 gennaio 2024. Sono stati resi noti gli ulteriori appuntamenti dopo quello in anteprima a Pesaro. Baglioni andrà al Mediolanum Forum di Milano (20-21 gennaio), al Pala Alpitour di Torino (25-26 gennaio), all’Arena Spettacoli PadovaFiere di Padova (29 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8-9 febbraio) e al Pala Sele di Eboli (13-14 febbraio).

Aumenta sempre più la straordinaria attesa di “aTuttocuore” di Claudio Baglioni e per questo si è aggiunta la quarta data all’Arena di Verona, l’8 ottobre, dopo le tre già annunciate (5, 6, 7 ottobre). Salgono così a 15 gli spettacolari maxieventi dal vivo negli spazi outdoor. Sei i live previsti allo Stadio centrale del Foro Italico a Roma (21-22-23 e 28-29-30 settembre), 4 i concerti all’Arena di Verona (5-6-7-8 ottobre 2023), 3 quelli al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12-13-14 ottobre) e 2 le date all’Arena della Vittoria di Bari (20-21 ottobre): spazi ideali per uno show che sorprenderà il pubblico. E dal debutto a Pesaro del 18 gennaio 2024 si capirà subito con quanto entusiasmo risponderà il pubblico.