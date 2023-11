Bagnaia fa il bis. Fans in delirio: "Ma volevamo soffrire di più"

Il bis è stato servito. Pecco Bagnaia sale un’altra volta sul gradino più alto del podio della MotoGP conquistando anche la tappa finale di Valencia che lo aveva visto alzare la stessa coppa poco più di un anno prima. Il pilota Ducati, classe 1997 e pesarese d’adozione – è infatti a Pesaro che abita dal 2019 con la fidanzata Domizia Castagnini – è diventato per la seconda volta campione del mondo, a 15 minuti dall’inizio della gara, dopo che il rivale spagnolo Jorge Martin è caduto durante il sesto giro. A completare il podio le Ducati dell’italiano Fabio Di Giannantonio e del francese Johan Zarco.

Lo guardavano con occhi attenti e pieni d’orgoglio le oltre 400 persone che ieri pomeriggio hanno inondato piazza del Popolo – poco prima della cerimonia di accensione delle luci natalizie – e che davanti a loro avevano il grande maxi-schermo che proiettava la gara. "Felicissimi ed è stato bellissimo, siamo tornati a vederlo perché anche l’anno scorso in piazzale D’Annunzio ci eravamo divertiti troppo – raccontano i due tifosi Giovanni Tornati e Antonio De Gaetano, che si sono guardati tutta la gara dalla prima fila -. E poi, diciamocelo, non c’è due senza tre. Anche l’anno prossimo vogliamo venire a vedere la finale in piazza". Ancora presto, però, per parlare di un degno successore del dottore di Tavullia, "anche se conta parecchi tifosi – continuano Tornati e De Gaetano -. Chissà, magari tra qualche anno potrebbe effettivamente essere considerato un buon erede. Per adesso noi continuiamo a sognare con lui".

Tra bandiere, cappellini e maglie rosse erano immersi Federica Napolitano e Alex Fraternale, anche loro in prima fila a tifare il ‘Pecco’. "Francesco Bagnaia è campione del mondo per la seconda volta e noi non possiamo che esserne più felici anche se un po’ di amarezza c’è – raccontano -. Sarebbe stato bello gustarsi una gara all’ultima sgommata ma la caduta di Martin ci ha portato a un verdetto al sesto giro, ce la siamo gustata poco. Però, che dire, era quello che volevamo".

Ha festeggiato, tramite social, anche il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci rimarcando che "qualche mese fa il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza benemerita al Francesco Bagnaia, che non vediamo l’ora di consegnargli ufficialmente". Si aspetta quindi la data ufficiale che vedrà il pilota torinese diventare, a tutti gli effetti, un pesarese doc.

