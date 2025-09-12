Bagnaia, l’abbraccio dei tifosi. E Migno porta sul palco la nonna

Per gli appassionati di moto è diventata ormai una tradizione, una sorta di rito scaramantico. Non può esserci inizio della tappa del motomondiale a Misano (in programma da oggi a domenica), senza prima essere stati alla serata inaugurale di "Tavullia in moto" per incontrare i piloti della VR46 che saranno poi i protagonisti in gara. E così è stato anche ieri sera, in una piazza Dante Alighieri gremita (anche se meno degli anni precedenti), in cui sul palco allestito proprio nel cuore della città di Valentino Rossi sono saliti Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti insieme a Matteo Gabarrini, Lorenzo Pritelli e Andrea Migno. Una serata a cui non sono voluti mancare appassionati e tifosi. Nonostante non fosse in programma, qualcuno ha sperato di poter incontrare anche il "Dottore", ma è purtroppo rimasto deluso. Sul palco, ad introdurre la carrellata di piloti della VR46, è stato Mauro Sanchini, commentatore di Sky MotoGP, dopo il saluto del sindaco di Tavullia, Patrizio Federici: "Quest’anno siamo arrivati alla 13ª edizione – dice – e ogni volta vedere tutta questa gente è bellissimo". Tra i cori che incitavano il suo nome per sostenerlo, sul palco è salito Pecco Bagnaia, tre volte campione del mondo, che sta affrontando una stagione difficile. "Grazie a tutti – sottolinea Bagnaia – è molto importante per me sentire il vostro supporto. A Misano darò il massimo". Al suo fianco, fresco di rinnovo di contratto anche per il 2026 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli: "Complimenti a voi, siete davvero bellissimi", esordisce salendo sul palco tra gli applausi che accompagnano anche Luca Marini, che arriva alla gara di Misano convinto di poter far bene con la sua Honda: "Siamo in forma – dice – dobbiamo continuare così".

Dopo la bellissima rimonta di domenica scorsa a Barcellona, sul palco anche Celestino Vietti, pilota di Moto2 e Marco Bezzecchi che sta per affrontare la sua prima gara a Misano da pilota Aprilia. Per lui striscioni dedicati e tantissimi tifosi, anche provenienti dal Messico. Non poteva mancare Andrea Migno, che con un fuori programma ha invitato sul palco la nonna: "È stata anche una mia ‘ombrellina’ in gara – dice facendo divertire il pubblico –. Mia nonna è nata in una casa dove oggi c’è il Ranch di Valentino". E sono gli altri piloti che aggiungono: "Cucina un coniglio che è la fine del mondo", dicono tra risate ed applausi. Infine sono saliti sul palco i giovanissimi Matteo Gabarrini e Lorenzo Pritelli, neo acquisto della VR46, in chiusura di una bellissima festa dedicata alle moto, ai piloti ma anche a tutti i loro tifosi.

Alice Muri