Bagnaia scalda la piazza. E il Natale parte a tutto gas

Ultimi preparativi prima della cerimonia d’accensione del Natale prevista oggi alle 18 con l’avvio delle danze dal megapalco montato in Piazza del Popolo. Un anticipo della giornata di festa sarà la gara del motomondiale con Pecco Bagnaia in pista trasmessa dal maxischermo di cui il palco è attrezzato oggi alle 15. "Una bella iniziativa firmata Pesaro2024, VR46 Riders Academy e Fisiogym – spiega l’assessore Francesca Frenquellucci –. Dopo, oltre l’albero, si accenderanno tutte le vie e i quattro portali luminosi, in via San Francesco, piazzale Collenuccio, piazzale Lazzarini e corso XI Settembre, collegati dalla pista rossa. Il tema della Pace sarà affidato al concerto del coro del Grillo d’Oro, guidate dal maestro Gabriele Foschi. Il programma al completo è sul sito web del Comune o nelle 30mila brochure distribuite per la città. Sarà un’ accensione importante per Pesaro pronta a brillare quale Capitale della cultura 2024".