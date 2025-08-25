Bagnante a faccia in giù in acqua, salvato

Pesaro, 25 agosto 2025 – Un bagnante ieri alle 14 circa era immobile nell’acqua, a faccia in giù, sul punto di annegare. La catena che poi ha portato al salvataggio inizia con un passante che camminava lungo la battigia, vede l’uomo esanime e lo segnala. Quindi un ragazzo che era vicino in quel momento si precipita in mare verso di lui e lo consegna al titolare di un bagno e al suo collega bagnino di salvataggio. Questi ultimi lo portano a riva, gli praticano le manovre di primo soccorso e poi lo lasciano alle cure dell’ambulanza.

E’ successo tutto ieri a Baia Flaminia, nel tratto di mare tra i bagni Joe Amarena e Baia del Sol. Cielo con le nuvole, mare mosso. La gente in quella zona sta finendo di pranzare seduti ai ristoranti o sotto l’ombrellone.

Ma a una ventina di metri dalla riva c’è un 52enne che rischia l’annegamento. E’ un pesarese, cliente del bagno Joe Amarena, che, come si è saputo poi, aveva problemi respiratori. Faceva il bagno quindi abbastanza vicino alla riva, ma a un certo punto, forse a causa di quella patologia pregressa, è andato in difficoltà, visto anche il mare mosso di ieri. Potrebbe aver bevuto a causa di un’onda più alta.

L’uomo va in affanno poi perde conoscenza. Un passante lo vede che è già a faccia all’ingiù e lancia l’allarme. Immediatamente un giovane, si lancia verso il bagnante in difficoltà. In contemporanea Filippo Sparacca, titolare del Joe Amarena, e il collega bagnino di salvataggio Lorenzo Guidi si dirigono verso il punto del soccorso. Ci arrivano a piedi, perché in quel punto l’acqua è ancora bassa.

Portano a riva l’uomo: “Ha perso conoscenza un paio di volte – racconta Sparacca – ma gli sentivamo il battito e quello non l’ha mai perso”. Viene allertata un’ambulanza che arriva davanti allo stabilimento e porta l’uomo al pronto soccorso: “Da solo – conclude Sparacca – non ce l’avrebbe fatta”.