Bagnini sorvegliati, funzionari del fisco sotto l’ombrellone: controlli in spiaggia

Tornano, a distanza di qualche anno, le ‘visite’ dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate ai concessionari di spiaggia. In quattro controllano, in pianta stabile e per l’intera giornata, tutte le entrate – affitto degli ombrelloni, pagamenti nei bar e registri –, prima di alzare le tende. E’ successo giorni fa in un noto stabilimento della spiaggia di Levante, a Pesaro e in uno stabilimento di Fano. Se arrivano verbali e contestazioni? "Questo ancora non lo sappiamo perché con noi nessuno si è fatto vivo – dice Andrea Giuliani di Confesercenti –, ma risulta anche a me che sono stati fatti controlli sia a Pesaro che a Fano. Accertamenti che per il momento non sappiamo a cosa siano mirati. Noi, come categoria, possiamo dare una mano, ma il problema è soprattuto dei commercialisti. Il tutto poi accade in una stagione che vede un calo dei turisti italiani: non un crollo come da altre parti, ma sicuramente un calo soprattutto degli italiani perché sono finiti i soldi e la gente è molto attenta".

Arriva l’Agenzia delle Entrate e un concessionario di spiaggia, fronte alberghi, dice: "Giugno così così, luglio male. L’altro ieri, 14 agosto, ed oggi, Ferragosto, ho affittato due lettini prima e 4 lettini oggi. Non ricordo una stagione così anche perché in questo periodo c’era la fila delle persone che chiedevano un metro di ombra sotto l’ombrellone. E per la cronaca quelli che ho affittato per tutta la giornata erano a venti euro".

L’aria non è buona anche se Sabina Cardinali della Cna aggiunge: "A me ancora non sono arrivate segnalazioni sui controlli che stanno facendo i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Per cui non so e non saprei nemmeno immaginare quali accertamenti stiano facendo e su cosa. Ormai tutti i clienti pagano con strumenti elettronici, anche i ragazzi che hanno le carte direttamente sul cellulare. E questo sistema va ormai avanti da qualche anno per cui l’evasione è finita da un pezzo. I problemi sono altri...".

E quali? "Nel tratto finale di viale Trieste, lato porto, non si riesce a parcheggiare perché tutti i posti auto sono bloccati anche per una settimana dalle persone che si imbarcano col traghetto per andare in Croazia. Per cui tutta la clientela, non solo la mia, ma di tutti i bagnini che gravitano nella parte finale di viale Trieste, non riescono a trovare un posto dove parcheggiare e tutto questo nonostante nella grande area di sosta davanti villa Marina, ci siano posti liberi. La sosta è consentita per sole 4 ore e non per una settimana, ma nessuno viene a fare controlli nonostante le sollecitazioni. Scontentiamo così la nostra clientela, per accontentare invece chi va a spendere sull’altra riva dell’Adriatico".

Tornando ai controlli della Agenzia delle Entrate, questi continueranno lungo tutta la rivera, a campione. E dove sono stati effettuati assieme ai concessionari, alla sera erano presenti anche i relativi commercialisti.

m.g.