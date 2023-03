Bagnini sull’orlo di una crisi di nervi "Tra nove mesi rischiamo tutto"

"Se non fanno in fretta una legge, tutti i bagnini vanno casa dal primo gennaio 2024. Non è fantascienza ma un rischio molto concreto a cui ci ha condotto questo governo proponendo una proroga alle concessioni che adesso il Consiglio di Stato ha bocciato". Andrea Giuliani di Confartigianato non ha dubbi sul futuro della categoria dei balneari: "Noi rappresentiamo quasi l’80 per cento dei bagnini della provincia di Pesaro e Urbino, cioè 120 stabilimenti su 150. Ho detto loro dal primo momento che si doveva procedere con una legge che il governo Draghi aveva già inquadrato formulando tutte le varie condizioni che doveva avere il vincitore delle concessioni messe a bando. Ma il governo Meloni non ha seguito questa strada, che era già tracciata. Per fare propaganda, ha decretato che la proroga delle vecchie concessioni, contrariamente a quanto impone la Ue, fosse la cosa giusta. Al primo scoglio, si è rivelata una scelta fallimentare mettendo in fibrillazione, più di quanto già non siano, i bagnini di tutta Italia compresi i nostri. E’ stata fatta demagogia sulla pelle dei lavoratori".

Secondo Giuliani, "si dovrà procedere quanto prima con l’apertura di tavoli di confronto e con una mappatura delle concessioni per verificare se c’è scarsità del bene da utilizzare (cioè se esistono in Italia spiagge senza bagnini ndr) per poi scegliere le forme più giuste per arrivare ad una legge che tuteli il più possibile le imprese esistenti le quali, da decenni, hanno valorizzato e mantenuto al meglio la concessione della spiaggia. Che, tra l’altro, hanno avuto un aumento del costo del canone pari al 20 per cento superando i 10mila euro annui oltre alle bollette e senza considerare gli investimenti fatti che oggi sono fortemente a rischio".

Per i bagnini, la direttiva Bolkestein è una tagliola a cui vorrebbero sfuggire in modo da poter continuare a svolgere l’attività sulla concessione demaniale ottenuta a suo tempo. "Disapplicare la direttiva Bolkestein, che impone di mettere sul mercato tutte le concessioni non sarà possibile – dice Giuliani – fino a quando non ci sarà la mappatura generale delle coste italiane. Se si vedrà che ci sono ancora tante parti libere e dunque non abbiamo la scarsità delle risorse, significherà poter uscire dalla Bolkestein. Ma prima di quel momento, c’è ancora tanto da correre e quello che ha fatto finora il governo Meloni ha portato al risultato di perdere tempo e accorciare i tempi per la revoca definitiva delle concessioni. Per capirci, se non fanno una legge con determinate caratteristiche entro il 2023, significa che dal primo gennaio 2024 i Comuni italiani e dunque anche quelli di Gabicce, Pesaro, Fano, Mondolfo possono fare le gare per assegnare a chiunque le concessioni di tutto il litorale".

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del primo marzo scorso, ha scritto: "In base a ormai più che pacifici e consolidati principi in materia di rapporto tra normativa interna e normativa unionale autoesecutiva, in caso di contrasto tra le due deve darsi precedenza alla seconda – spiegano i giudici amministrativi – con conseguente necessità che tutte le autorità dello Stato membro, siano essi organi giurisdizionali o pubbliche amministrazioni, disapplichino la norma interna a favore di quella sovranazionale"

