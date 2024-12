Bagno 13, ricordi delle vacanze senza tempo

Chi ricorda di quelle vacanze passate in riviera, magari assieme ai nonni, nelle calde estati degli anni passati? Chi si ricorda dei gelati "ElDorado", degli "Alemagno" e dei "Mottarello", che allietavano i pomeriggi passati in spiaggia a giocare a biglie, a bocce o a carte? Insomma, quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete ripescato questi ricordi? Ebbene, a Gabicce Mare, da domani al 7 gennaio 2025, si potrà tornare con la memoria a quei tempi: al Mississippi, infatti, si terrà la mostra "Bagno 13 – Un’archeologia balneare", dalle 10 alle 18 tutti i sabato e domenica, e organizzata dall’associazione culturale "L’altro Mare".

Cos’è l’"archeologia balneare?" È la ricerca di quel passato che non c’è più, di quelle storie che si raccontavano in spiaggia, degli aneddoti, delle tecniche di pesca: il Bagno 13 le raccoglie tutte. C’è una particolarità, però, di quest’ultimo luogo, e cioè che non esiste: nella spiaggia di Gabicce il numero 13 è proprio l’unico lido che manca perché, al posto suo, sorge il Mississippi, un locale che di storie ne avrebbe da raccontare. Ed è proprio per questo, infatti, che l’allestimento si tiene al suo interno, per far narrare le memorie della riviera gabiccese proprio da un edificio simbolo dell’estate e della città.

Spiega al proposito Laura D’Amico, designer e curatrice della mostra: "Bagno 13 incarna l’archetipo di uno stabilimento balneare in cui le stagioni si susseguono lasciando tracce indelebili – racconta D’Amico –. Assieme ai fotografi Gabriele Nastro ed Alba Rossi, siamo andati alla ricerca di tutte quelle storie, di quelle foto e di quei "ninnoli" che contraddistinguevano le estati dei nostri genitori o dei nostri nonni. Basti pensare che, all’interno dell’allestimento, si possono trovare le chiavi del bagno di quasi 40 anni fa. Questo rientra nella nostra concezione di ’archeologia balneare’. Questo termine è stato coniato dalla professoressa Maria Lucia De Nicolò, docente universitaria del territorio, e si riferisce alla memoria sepolta all’interno delle città affacciate sul mare. Insomma, tra storie, oggetti e fotografie, abbiamo voluto ricostruire un’estate da ’amarcord".

Un’installazione che si collega ad altre realtà del territorio come ad esempio Tessiture Selva, storica azienda di attrezzature balneari, che ha fornito il tessuto delle vecchie sdraio per far immedesimare meglio tutti i curiosi in queste storie.

Un racconto, questo che si sviluppa con la mostra, che si amplia con una selezione di libri sul mare, in collaborazione con la Libreria Il Catalogo di Pesaro, riportando la tradizione dell’angolo lettura, immancabile in ogni stabilimento balneare che si rispetti. Il "Bagno 13" include anche uno spazio archivistico che raccoglie materiali concessi e donati dai bagnini: fotografie di un’epoca passata e bozzetti originali di Silvano Magi, storico grafico di Gabicce.