Baia, commercianti arrabbiati: "La Ztl, una sgradita sorpresa": "La gente non verrà più a cena"

Sono delusi i commercianti e i residenti di Baia Flaminia dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale sul nuovo piano di viabilità e parcheggi per l’estate, che per tutti i sabato e le domeniche di luglio ed agosto prevede la Ztl in via Londra e via Bruxelles, (zona piazza Europa) dalle 19 alle 6 e i parcheggi blu in tutta l’area, con l’attivazione della navetta gratuita in partenza da Strada Tra i Due Porti direzione Baia.

Alla maggior parte degli esercenti, che era presente anche agli incontri organizzati in questi mesi con le assessore alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci e alla Viabilità, Sara Mengucci, non va giù il fatto di non essere stati informati prima su alcune decisioni prese e poi annunciate durante la presentazione. "Ci siamo incontrati con l’amministrazione anche lunedì scorso – dice Michele Orfei, titolare dell’omonima tabaccheria – in una riunione dove erano presenti vari rappresentati degli esercenti della Baia ed anche i bagnini. Ci hanno fatto vedere tutte le piantine della zona, c’è stata anche una bella concertazione tra le parti, poi è arrivata la presentazione ed è stato proposto tutt’altro. Questo ci ha deluso anche perché non avevano mai parlato del progetto della ztl. Da tempo diciamo che qui in Baia è necessario avviare per prima cosa un’opera di riqualificazione, rendendo appetibile la zona con adeguato arredo urbano. Oggi dalle colonne del portico escono alcuni ferri, non ci sono fioriere, senza contare la maleducazione dei padroni con i cani che lasciano i bisogni di fronte ai negozi e noi puliamo continuamente. Prima è necessario rendere appetibile la Baia, poi magari fare la ztl".

D’accordo con lui Fabio Fabiani, titolare della gelateria Damè: "Noi della Baia siamo considerati come l’ultima spiaggia – dice -. Anche quest’anno il programma degli eventi del Comune praticamente non ci tiene in considerazione, ma poi si mette la ztl. Perché qualcuno dovrebbe venire a passeggiare in Baia, considerando anche lo stato dell’arredo urbano, dove troviamo la pavimentazione dei portici scocciolata e sporca?". Al suo fianco anche Diego Monaldi, titolare del Bambagia: "Il problema principale per noi è che con la Ztl togli anche quei pochi parcheggi che ci sono – dice –. Qui le persone vengono a cena, è chiaro che nessuno verrebbe mai a mangiare prendendo la navetta, perché è scomodo. Pensiamo anche ad un cliente che ci chiama per prenotare e a cui dobbiamo dire che ci deve raggiungere con la navetta. Magari verrà una volta, ma poi non tornerà più. E sarà un problema anche per i ragazzi che lavorano qui. E’ davvero un peccato, perché in Baia si lavora bene, c’è tanta gente nel weekend".

A parlare dei punti di forza della Baia è anche Roberto Barulli, titolare del Sottosopra: "Questa è una zona molto buona – dice -. Noi siamo qui da quarant’anni e la Baia è da sempre un polo che funziona molto bene, anche se andrebbe maggiormente valorizzato". Ad intervenire sul tema anche il gruppo "Pesaro Giovani": "Accogliamo con piacere l’annuncio del sindaco Biancani riguardo il nuovo piano, ma sottolineiamo alcune criticità nel metodo adottato – dicono -: crediamo sia inopportuno il mancato coinvolgimento dei consigli di quartiere e delle associazioni di categoria. Proponiamo dunque l’istituzione, nel più breve tempo possibile, di un tavolo di lavoro che riunisca i rappresentanti delle attività, l’amministrazione comunale, i consigli di quartiere e i membri delle commissioni competenti".