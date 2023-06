Baia e nuove regole, c’è chi dice sì "Colori obbligati solo per i dehors"

Dopo i primi malumori emersi dalle proteste dai commercianti di Baia Flaminia in riferimento al nuovo Regolamento per il decoro delle attività della zona - che impone una serie di paletti a cui le attività commerciali dovranno adeguarsi entro il 31 marzo 2024 – non si fa attendere la risposta di Goffredo Ferri, presidente dell’Associazione dei Commercianti di Baia Flaminia che prova a fare ordine.

"Ci preme sottolineare – dice Ferri – che nessuno intende criticare il gran lavoro di concertazione con l’amministrazione. Comune che ha accolto tutti i nostri emendamenti volti a creare meno problemi. Nessun esercente dovrà comprare tavoli o sedie, come in accordo con il Comune, il regolamento sul decoro è stato concepito lasciando ad ognuno la propria identità: il colore imposto è solo riguardante i dehors esterni (ombrelloni, vasi e altro)", che comunque, è bene chiarirlo, dovranno essere acquistati dai titolari degli esercizi a spese proprie.

"Ci dispiace – prosegue Ferri – che a parlare siano state persone che non fanno parte della nostra Associazione e che non hanno compreso il lavoro che abbiamo fatto anche per tutelare le loro attività. Criticare senza sapere è deleterio, crea polemiche inutili e vanifica il nostro operato, quando invece i risultati sono stati condivisi e accettati da tutti i membri. Ringraziamo il lavoro dell’assessore Frenquellucci e di Davide Ippaso (Confesercenti), che sono venuti appositamente in Baia per capire i nostri dubbi. Ci auspichiamo che chi ad oggi non si è ancora iscritto all’Associazione prenda in considerazione di farlo, perché fare sistema insieme è il nostro futuro. Da soli non si va più da nessuna parte".

Ad unirsi alla voce dei ristoratori malcontenti, invece, è il consigliere Giovanni Dallasta che si oppone alle nuove regole che, per citarne alcune, prevedono: il divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici e multe ai proprietari che non puliranno subito la pipì dei cani.

"Che la politica costringa l’esercente a cambiare arredi con colori imposti è contro le leggi del mercato – scrive Dall’asta -. Semmai è il Comune che dovrebbe caratterizzarsi uniformando i propri. Ma invece, il Comune compra panchine, lampioni, bidoni di svariate forme e colori e pretende di imporre al privato linee e colori ben precisi. L’assessore Frenquellucci e il sindaco Ricci non si rendono conto dei disagi che creano questi Regolamenti e delle difficoltà che gli esercenti e gli stessi cittadini hanno dovuto attraversare: prima con il Covid, poi il terremoto ed in ultimo l’alluvione. Le attività avrebbero bisogno di tasse più basse, non di ulteriori spese".

"All’interno del Regolamento ci sono articoli che tendono al ridicolo e che solo chi non conosce il mondo del lavoro può aver partorito: mi riferisco a quello che vieta di bere una bevanda in una panchina di piazza Europa, per finire con quello che obbliga un cittadino a pulire la pipì del cane. Ma questi politici – conclude nella sua nota il consigliere del Gruppo misto di opposizione – hanno mai visto il mondo?"