Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi

Pesaro, 8 settembre 2025 – Un successo al di là delle previsioni quello del primo Festival del mare che ieri ha animato per tutta la mattinata la spiaggia libera di Baia Flaminia, con decine di persone, soprattutto giovani, in fila per provare l’ebbrezza di salire in barca a vela, vogare coi canottieri, restare in equilibrio sui sup, ammirare i cani addestrati per il salvataggio, fantastici nel riportare a riva bambini sui canotti.

Tutto quello che l’uomo può fare sul mare le tante associazioni sportive con base al porto lo hanno messo in campo, aprendo però anche una riflessione su quello che l’uomo non dovrebbe fare al mare, cioè infestarlo di plastica, dato che in questa settimana di sensibilizzazione i volontari del Comitato Area Marina San Bartolo hanno riportato a riva quasi 20 quintali di rifiuti raccolti in acqua, fra gli scogli e sulle spiaggette sotto la falesia.

La montagna di plastica è stata poi accumulata nel pomeriggio alla rosa dei venti di Baia Flaminia per rendere l’idea del disastro da evitare e oggi sarà consegnata all’Aspes per lo smaltimento, fatta eccezione per i materiali considerati recuperabili, come le boe. Ma si esce da questa giornata con una nuova consapevolezza: “Mi ha fatto molto piacere vedere tutte le associazioni riunite e compatte – ha sottolineato l’assessore allo Sport Mila Della Dora –. Credo che insieme possano raggiungere più facilmente i propri obiettivi”.

Merito dell’idea nata da due persone, Roberta Vastano della Lega Navale e Fabio Giustiniani della Società Canottieri, le due anime che hanno trainato tutti gli altri sodalizi (Club Nautico, Assonautica, Compagnia della Vela, Club Velico Ardizio, Sea Rescue School) in questa entusiasmante avventura che ha già dato appuntamento a tutti per la seconda edizione.