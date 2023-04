Baia Flaminia, operazione decoro Incontro per decidere le regole E spuntano due dehors fuorilegge

I due dehors irregolari nel cuore di Baia Flaminia vanno rimossi: i proprietari saranno raggiunti da una lettera del servizio commercio con l’obiettivo di eliminare il degrado causato al contesto urbano di Baia Flaminia. La constatazione è avvenuta ieri, durante la ricognizione dell’assessore Francesca Frenquellucci con il dirigente di settore, Marco Fattore, per valutare, dal vivo, correzioni e migliorie da mettere, nero su bianco, nel futuro regolamento sul “Decoro di Baia Flaminia“. Ai presenti Frenquellucci ha anche detto che "la fontana di piazza Europa sarà risistemata prima dell’estate", rispondendo alla segnalazione pubblicata sul Carlino e nell’accennare alla bozza di regolamento, tuttora in gestazione, ha prefigurato“prove di pedonalizzazione“ per la Baia. "Vorremmo chiudere la viabilità - in viale Londra, via Bruxelles, viale Berna - per una pedonalizzazione che scatterà solo in occasione di eventi specifici. E solo in estate. Ma attenzione a parlare di regolamento: allo stato attuale si parla soltanto di una bozza che ha iniziato l’iter. Dopo aver ricevuto le osservazioni degli operatori, del quartiere, dei consiglieri comunali, convocheremo una commissione consiliare durante la quale si valuteranno le varie questioni".

La chiusura al traffico, per quanto limitata all’estate e ad eventi specifici, è una novità assoluta in Baia. "E’ così. – dice Frenquellucci –. Penso ai benefici che ne potrebbero trarre manifestazioni di successo come Baby Baia, per esempio. La chiusura al traffico intorno alla Piazza e ai portici eviterebbe la difficile commistione tra libero passeggio e automobili. E’ una prova di pedonalizzazione che ha senso dopo l’esperienza di successo riscontrata pedonalizzando viale Trieste. Gli operatori economici hanno verificato che quel tipo di movimento, a piedi e in bicicletta, porta lavoro. Alcuni esercenti in Baia mi hanno anche detto che “sarebbero disposti a finanziare un servizio navette perché le persone vengano sempre più a piedi“. Mi ha fatto piacere perché è un modo sinergico di collaborare".

E’ una proposta indotta anche dalla penuria strutturale dei parcheggi: questione che in Baia è molto sofferta, ancora. Quali altri punti sarebbero in bozza dentro al Regolamento? "Prioritario sarà organizzare gli spazi in modo da garantire il passaggio dei disabili, dei passeggini sotto i portici. In analogia con il regolamento del centro, poi optiamo per uniformare i colori degli arredi privilegiando il bianco e il beige. Le strutture usate per ampliare gli spazi sotto il Covid non sono più attuali. La deroga riguardo lo sfruttamento del suolo pubblico è terminata. Pesaro Capitale 2024 deve essere in ordine".

Solidea Vitali Rosati