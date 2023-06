Baia Flaminia, ecco le regole per bar, ristoranti, negozi: la birra sulla panchina? Proibita

Pesaro, 8 giugno 2023 – Il decoro di Baia Flaminia è l’obbiettivo da perseguire. Stop quindi al consumo di bevande alcoliche fuori dagli spazi destinati ai pubblici esercizi, ma si punta invece ad una maggiore accessibilità riferita a persone con ridotte capacità motorie e sensoriali, una maggiore limitazione al transito dei veicoli in tutta la zona d’interesse dalle ore 19 alle 24 e multe salate a tutti i padroni degli amici a 4 zampe che fanno i propri bisogni (anche solo pipì, se non viene pulita) in giro.

A deciderlo è stata la giunta attraverso il "Regolamento per la tutela e il decoro delle attività economiche della zona", che l’assessora Francesca Frenquellucci ha presentato dopo il passaggio in maggioranza e che ora attende lo step in Commissione e Consiglio comunale, "per continuare un percorso partecipato e condiviso che muove dalle istanze dei residenti e di proprietari delle attività e dalla volontà dell’Amministrazione. Presenteremo la bozza ai consiglieri, per discutere eventuali osservazioni e affinare il testo".

A fine luglio, è presumibile che il regolamento sarà esecutivo. Mentre gli esercizi pubblici dovranno adeguarsi entro il 31 marzo dell’anno prossimo a questi altri obblighi: curare lo stato delle saracinesche; il mantenimento di igiene e decoro, anche tramite l’esposizione ordinata dei prodotti, delle vetrine; così come l’obbligo di una disposizione di arredi esterni, come eventuali pedane, sedie e tavoli, accessibili che dovranno permettere alle persone in sedia a rotelle di poter posizionare l’ausilio sotto il tavolo. E anche le manifestazioni pubbliche dovranno tutte "sempre e comunque essere fruibili alle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale".

"Un altro grande regalo alla città, che aspettava il "bis" dopo il Regolamento del centro storico, e che pensiamo sarà benvoluto dalle attività e dai cittadini, più volte incontrati per intercettare proposte e necessità. Il testo contiene indicazioni sul decoro della zona, su come si devono presentare i negozi e su come si devono comportare gli utenti che si recheranno in Baia: indicazioni semplici ma che, se rispettate, porteranno ancor più visitatori in Baia Flaminia", ha spiegato Lorenzo Lugli, consigliere comunale e presidente della IX Commissione.

Non si tralascia nemmeno l’estetica di bar, ristoranti e negozi che dovranno adeguarsi all’acquisizione di elementi di arredo (come fioriere e ombrelloni) solo bianco o beige; vietata anche l’occupazione di suolo pubblico con tavoli sedie ombrelloni e pedane in Piazza Europa oltre all’uso della plastica monouso nella spiaggia e nelle aree comuni della Baia.