Baia Flaminia e le nuove regole sul decoro, la rabbia dei ristoratori: "Prima penso al lavoro poi ai colori delle sedie"

Pesaro, 9 giugno 2023 – “Prima di pensare ai colori delle sedie che adesso verranno imposti ai locali, io devo occuparmi della situazione disastrosa in cui siamo obbligati a lavorare. Senza personale qualificato e senza la possibilità di lavorare in serenità". È lo sfogo di Immacolata Donini, la titolare della "Piadineria" in Baia Flaminia che dopo le nuove regole sul decoro della zona che forse già a luglio, dopo l’approvazione del regolamento in consiglio comunale, saranno esecutive per i cittadini (come ad esempio l’obbligo di pulire la pipì dei cani), dovrà adeguarsi, entro il 31 marzo 2024, alle nuove normative. Le quali, per i locali, prevedono alcuni paletti sul decoro esterno, come: l’obbligo di una disposizione di arredi, eventuali pedane, sedie e tavoli, che dovranno permettere alle persone in sedia a rotelle di poter posizionare l’ausilio sotto il tavolo; l’acquisizione di fioriere e ombrelloni solo bianco o beige, ecc...

La Donini nel suo dehor dovrà cambiare tutto, perché i colori degli arredamenti non rientrano in quelli previsti dal Regolamento ma "io non pago più. Non spendo più un soldo perché quei pochi che guadagno mi servono per campare. Perché, anziché pensare al decoro esterno, l’amministrazione non ci aiuta a trovare dipendenti? – si chiede Donini, Imma per tutti – Se continuiamo così saremo costretti a chiudere, uno dopo l’altro. Altroché le sedie bianche o beige".

A non sapere nulla sulle nuove normative anche Filippo Bartoli, titolare del "Geme" che affaccia proprio su piazza Europa. "Una novità per me. Alcune cose sono giuste, come le normative sull’accessibilità e la presenza di pedane per le persone disabili, che stavo già pensando di installare a breve. Ma non dare la possibilità alle persone di consumarsi un drink in piazza o non lasciarci a noi ristoranti una striscia di asfalto in più per i tavoli – visto che la normativa vieta anche l’occupazione di suolo pubblico con tavoli sedie ombrelloni e pedane per l’intera superficie di piazza Europa – fa diventare la situazione come una dittatura. Per quanto riguarda le sedie; le mie adesso sono arancioni, dovrò sicuramente ricomprarle. E non costano poco. Potevano spaziare di più sul range di colori, così sembreremo locali tutti uguali".

Poco più avanti, all’Osteria Mari e Monti, anche per la signora Cesira Ubaldi arriva la doccia fredda ma la risposta sembra essere comunque chiara: "Io prima di buttare via tutto e ricomprare da capo l’arredamento esterno guarderò i miei colleghi. Quelli del Birrificio e del Miki’s hanno gli esterni tutti neri, voglio vedere se compreranno tutto nuovo. Aspetto loro e poi mi comporterò di conseguenza".