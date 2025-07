Baia Flaminia, si cambia. Ztl sabato e domenica. Musica, intrattenimento. E i locali si allargano

Sabato e domenica parte la nuova viabilità estiva in Baia Flaminia, con la Ztl attiva in via Londra e in via Bruxelles e zona piazza Europa, così come già avviene il martedì in occasione di "Baby Baia" (questa sera il primo appuntamento). E visto che il cuore del quartiere, per le serate di tutti i weekend di luglio e agosto, a partire dalle 20, sarà interamente pedonale, sono in programma anche una serie di eventi musicali, artistici e di intrattenimento. Non solo, vista la nuova sperimentazione della Ztl nei weekend, le attività commerciali su via Londra e via Bruxelles potranno allestire anche tavoli e sedie all’aperto allargandosi in strada.

"Grazie alla sinergia tra amministrazione, commercianti e associazioni – dice l’assessora alle Attività economiche, Francesca Frenquellucci – quest’anno partiremo con la nuova sperimentazione della Ztl in Baia a cui si aggiunge un calendario di iniziative molto ricco. Ricordo anche che ogni sabato ci sarà anche il mercatino a cui partecipano dieci espositori. Non sempre è stato facile far quadrare le esigenze di residenti e commercianti ma crediamo di aver trovato la quadra".

A presentare il programma degli eventi, Goffredo Ferri, presidente dell’associazione commercianti della Baia: "Inizieremo sabato, dalle 22, in piazza Europa, con Bicio ’l’antidepressivo naturale’ che intratterrà il pubblico con le sue barzellette, anticipato dall’esibizione di un duo jazz. Poi le iniziative di "Baia in Musica Festival", con la direzione artistica di Mario Mariani, pianista e compositore pesarese, che ha voluto valorizzare i talenti della città: tutte le domeniche di luglio, fino al 17 agosto, dalle 21.30, sono in programma sei serate a ingresso gratuito con concerti, incontri e spettacoli".

E prosegue: "Abbiamo pensato a questo programma per dare un valore aggiunto alla ztl, cercando di portare sempre più persone in Baia, così da fugare anche qualche dubbio di chi non era d’accordo con la ztl". Sabato e domenica la zona traffico limitato sarà attiva dalle 20 alle 6, mentre il martedì, in occasione di Baby Baia, dalle 19 alle 6. "Una scelta presa di concerto con i commercianti – dice l’assessora alla Viabilità, Sara Mengucci -. Ricordo inoltre che per tutti fine settimana estivi, i parcheggi di Baia Flaminia sono a pagamento. Una scelta che viene abbinata all’utilizzo della navetta gratuita che collega strada Tra i due porti e la Baia".

Questa sera parte invece Baby Baia, a cura dell’associazione WeBike. Un evento in programma tutti i martedì di luglio con spettacoli di artisti di strada, laboratori per i più piccoli ed uno spazio dedicato alle associazioni del territorio. "Le proposte di eventi in Baia Flaminia quest’anno raddoppiano – dice il sindaco Andrea Biancani - perché oltre al martedì ora ci sarà anche l’appuntamento della domenica. Ricordo inoltre che la ztl di quest’anno è una sperimentazione. Per questo motivo, essendo il primo anno, i commercianti non dovranno pagare alcun canone qualora vogliano aumentare i tavoli rispetto alla concessione che già hanno". E annuncia: "Sappiamo che la Baia soffre del problema dei parcheggi che non bastano mai. Come amministrazione stiamo cercando una soluzione per ampliarne la disponibilità e rendere il quartiere sempre più accessibile".