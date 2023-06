"Baia Imperiale, 6 controllori agli ingressi"

Sei uomini della security da impegnare sia all’entrata che all’uscita al fine di ridurre gli schiamazzi e il disturbo della quiete pubblica: sarà la dotazione prevista dalla direzione della discoteca di Baia Imperiale, comunicata al sindaco Domenico Pascuzzi e all’assessore Tagliabracci. "Secondo alcuni albergatori – osserva il sindaco di Gabicce Mare – il Comune non ha mai fatto nulla per evitare disturbo della quiete pubblica e i vandalismi ad opera di alcuni adolescenti, all’uscita della discoteca di Baia Imperiale. Forse questi albergatori hanno dimenticato di aver partecipato alle tante riunioni indette dal sottoscritto ogni qualvolta si sono creati problemi al di fuori della discoteca, negli scorsi anni. Ritengo alquanto poco rispettoso non solo verso questa amministrazione, ma anche nei confronti dei Carabinieri e della Polizia Locale affermare che mai nulla è stato fatto. Anche dopo gli ultimi fatti risalenti a qualche settimana fa, avvenuti al di fuori della discoteca, è stata mia premura e del mio assessore Tagliabracci, convocare immediatamente la proprietà, facendo presente la necessità che quei fatti non si ripetano in futuro. Abbiamo chiesto di rafforzare tali misure di controllo e prevenzione, anche in vista dell’imminente stagione estiva. Ci è stato garantito che saranno 6 gli uomini della security impegnati a ridurre gli schiamazzi e altri atti collegati ai frequentatori della discoteca a fine serata".

"Abbiamo tutti costantemente posto la massima attenzione a ciò che succede in prossimità del noto locale da ballo, e diverse volte la stessa discoteca ha subito provvedimenti, da parte della Questura e della Prefettura, di sospensione e chiusura, su sollecitazione nostra e dei Carabinieri. La proprietà della Baia Imperiale conosce bene il disagio che tali eventi occasionali hanno creato negli ultimi anni. In conclusione, mi auspico che prima di fare dichiarazioni lesive dell’immagine di Gabicce, ci si confronti in modo da trovare insieme soluzioni ai problemi".