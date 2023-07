Baia Imperiale: più controlli e giro di vite con chi alza il gomito

È ufficiale. Già da questo fine settimana saranno 6 gli addetti alla sicurezza che presidieranno i varchi di entrata e uscita della discoteca "Baia Imperiale" di Gabicce Mare con l’intento di limitare il caos, le urla e gli atti vandalici spesso lamentati da residenti e albergatori dei dintorni. Ma non è tutto. La gestione del locale, attraverso il "patto per la legalità e la sicurezza" sottoscritto ieri con il Comune di Gabicce, si occuperà di incrementare il sistema di videosorveglianza e di illuminazione esterna delle aree adiacenti al locale, mentre Il controllo dell’afflusso e del deflusso dal locale sarà esteso fino al centro cittadino e fino alla "Curva Pantani" in direzione Gabicce Monte da un apposito staff in possesso di specifica qualifica.

"Abbiamo raggiunto un ottimo accordo che porterà buoni frutti. Una risposta concreta per garantire l’ordine pubblico fuori dal locale nelle ore notturne – spiega il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi –. L’attività di intrattenimento deve andare di pari passo con iniziative volte a prevenire e contrastare l’abuso di alcol, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti all’interno e in prossimità degli stessi locali, considerando che tali fenomeni possono determinare il verificarsi di episodi di violenza e vandalismo".

Soddisfatti i proprietari degli hotel che continueranno, comunque, a controllare attentamente la situazione: "Sarà un bel banco di prova quello di questo weekend per vedere se le iniziative poste in campo, che abbiamo sempre consigliato al Comune di Gabicce nei diversi incontri fatti sulla tematica, siano state utili e produttive – dicono Elisa Scola, vicepresidente dell’associazione di albergatori ‘Welcome to Gabicce’ e il titolare dell’hotel Alexander Roberto Colombari –. Apprezziamo il lavoro di squadra mandato avanti dal sindaco e dall’amministrazione, ora non ci resta che vederne i risultati".

Giorgia Monticelli