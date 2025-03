Baia, la Ztl che divide: "Se ne parla da mesi. Tutti sapevano tutto"

"Il gruppo di maggioranza del Quartiere Soria, Tombaccia, Santa Maria delle Fabbrecce, incolpa il Comune di non essere stato interpellato in merito alla scelta di creare una zona Ztl in Baia Flaminia né di aver coinvolto gli esercenti. Strano, perché l’amministrazione comunale e le assessore Mengucci e Frenquellucci hanno incontrato proprio la scorsa settimana il presidente Angelini e i commercianti". A rispondere alle accuse mosse dalla maggioranza del consiglio di Quartiere è il gruppo di opposizione, rappresentato dalla lista "Quartieri per Biancani". "La stessa assessora Mengucci – aggiungono i consiglieri Riccardo Corbelli, Paolo Guidi, Franca Serafini, Claudio Venturelli e Giulia Vitali - ha contattato anche telefonicamente il presidente Angelini inviando la piantina della nuova viabilità in Baia. Il tutto prima della presentazione della nuova viabilità e sosta per il periodo estivo. L’amministrazione ha insomma fatto tutti i passi di consultazione con vari soggetti (commercianti, bagnini, Presidente Quartiere e una piccola delegazione dei residenti) e in quelle occasioni non è stata sollevata nessuna obiezione".

Secondo i consiglieri di minoranza "sono tre anni che si discute di questo tema in consiglio e se l’attuale presidente non partecipava o nemmeno leggeva i verbali era una sua libera scelta, essendo già allora eletto ma molto poco presente. Sono anni che si parla della Ztl in Baia e proprio quando il Comune ha il coraggio di proporla ecco che si straccia le vesti. Noi – aggiungono - siamo molto curiosi invece di vedere se questa sarà la scelta giusta per rendere più vivibile la nostra meravigliosa Baia, in primis a favore dei residenti. Se proprio si deve lamentare di non essere stato informato per qualcosa, che lo faccia per il trasferimento del centro prelievi e dell’Umea in via Redipuglia, ma lo faccia con la sua maggioranza che guida la sanità in Regione e non con il Comune che – concludono – ha solo potuto prendere atto della scelta".

Ali.Mu.