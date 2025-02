Baia, lavori anti-barriere ’Slitta’ il cippo dei partigiani. E qualcuno protesta

I lavori che si stanno realizzando a Campo di Marte in Baia Flaminia, relativi al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche al Lido Pavarotti, sono stati al centro del consiglio di Quartiere Soria-Tombaccia che si è riunito martedì sera. Alcuni residenti presenti all’incontro hanno chiesto spiegazioni in merito al progetto che vedrà la luce, viste alcune gettate di cemento già realizzate. Dei dubbi sono inoltre stati espressi anche sullo spostamento del monumento in memoria dei tre partigiani fucilati dai nazi-fascisti a Campo di Marte, come spiega anche il presidente di Quartiere, Gabriele Angelini: "Alcuni cittadini presenti all’incontro di martedì sera – dice – hanno espresso qualche perplessità sullo spostamento del cippo dedicato alla memoria dei tre partigiani, visto che era stato eretto proprio nel luogo dove è accaduto l’episodio". A dare spiegazioni su quello che è il progetto che si sta realizzando a Baia Flaminia è Mila Della Dora, assessora con delega alle Manutenzioni del Comune di Pesaro: "I lavori che coinvolgono Campo di Marte – dice – fanno parte di un progetto per il turismo accessibile presentato circa due anni fa". Della Dora fa riferimento al progetto "Marche for All", finanziato con 300mila euro di contributi statali e regionali, che prevede l’abbattimento di barriere architettoniche della spiaggia di Baia Flaminia e dei sentieri del Parco San Bartolo, oltre alla promozione delle attività sportive acquatiche e l’osservazione e la tutela delle specie faunistiche dell’area. "Nell’ambito dei lavori che stiamo portando avanti – aggiunge Mila Della Dora – per rendere più accessibile e più accogliente l’ingresso a Campo di Marte, da dove ha poi inizio la pista ciclabile, verrà realizzata una piccola piazzetta che servirà per rendere più ordinata la zona ma anche per accogliere il monumento dedicato ai partigiani, donandogli così anche uno spazio più decoroso e più visibile, visto che oggi è un po’ nascosto". E aggiunge: "Attraverso questi lavori, che termineranno per la primavera, saremo in grado di abbattere le barriere architettoniche presenti in quell’area di Baia Flaminia – spiega – e il Comune sarà in grado anche di realizzare dei percorsi olfattivi nella zona: gli stabilimenti balneari verranno infatti dotati di piantumazioni specifiche che diverranno un ausilio olfattivo per il riconoscimento dei luoghi". A confermare il progetto relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche a Campo di Marte e lo spostamento del monumento dedicato ai partigiani anche l’assessore all’Urbanistica, Andrea Nobili, che era presente all’assemblea di Quartiere.

Alice Muri