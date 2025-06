Baia, le strisce blu sono realtà. Da sabato si paga nel weekend. Navetta pronta tra i due porti

Sarà un fine settimana di cambiamenti per la viabilità, la mobilità e la sosta a Pesaro. Le novità sono destinate sia a garantire la rotazione della sosta, con l’istituzione di una ottantina di nuovi stalli a pagamento in Baia Flaminia e ad evitare il parcheggio selvaggio su marciapiedi e aree pedonali di motorini e scooter (Baia Flaminia e Viale Trieste).

In Baia Flaminia, come mostrano le foto scattate ieri, le strisce blu sono state pitturate. Le aree di sosta a pagamento, valide il sabato e la domenica (e anche il 14 e 15 agosto) sono: viale Parigi, viale Varsavia, parcheggio Campo di Marte, via Baldi (nel tratto compreso tra viale Parigi e viale Mosca), viale Berna, viale Stoccolma, largo Berlino, viale Vienna, viale Mosca, via Guareschi (nel tratto compreso tra viale Mosca e viale Belgrado), viale Belgrado, parcheggio Caduti Nassiriya (tariffa per la prima ora € 1,15; per le ore successive € 1,40).

L’area con disco orario è stata ampliata. Le aree di sosta regolamentate da disco orario, tutti i giorni, compreso sabato, domenica e Ferragosto, sono quelle che delimitano piazza Europa di Baia Flaminia, nel dettaglio: viale Londra, piazza Europa, viale Bruxelles (60 minuti), parcheggio di viale Belgrado/via Guareschi (area piscina, 90 minuti). "Abbiamo trasformato parte della sosta, da libera a pagamento – spiega l’assessore Sara Mengucci – per consentire una maggiore rotazione degli utenti in Baia: sia quelli che intendono stare al mare per lunghi periodi, sia per chi vuole fare shopping o una pausa pranzo nelle attività della Baia. E’ una scelta che viene abbinata all’avvio della navetta gratuita che in cinque minuti conduce pesaresi e turisti dal parcheggione di strada Tra i due porti fino a Baia Flaminia". Dal 14 giugno debutterà il servizio navetta gratuito da strada “Tra i due Porti“ a Baia Flaminia. Da sabato 14 giugno sarà attiva anche la navetta “Notturna” attiva fino alle 23.50, per collegare in modo continuativo viale Trieste e Baia Flaminia.

Un nuovo parcheggio, invece, gratuito per le due ruote sarà in Baia Flaminia dove l’amministrazione ha aperto un’area riservata ai motorini tra viale Parigi e viale Berna, proprio a fianco del pallone da basket. Riuscirà a contenere circa 150 scooter. "Sarà aperto tutti i giorni – spiega Mengucci –. Consentirà di rispondere al problema dei parcheggi degli scooter in Baia Flaminia ma soprattutto garantirà una maggior regolamentazione dei veicoli nell’area, decongestionando il tratto di Bicipolitana che raggiunge Campo di Marte in cui sono previsti i posti auto per le persone con disabilità".

Novità anche per viale Trieste, lato Fano, dove sarà aperta l’area di sosta del Santa Marta, raggiungibile per i motorini dal “vecchio” sottopasso e dalla Nazionale. Un’area raggiungibile per i motorini di medie dimensioni (indicate da segnaletica verticale) direttamente da viale Trieste tramite il “vecchio” sottopasso, (da percorrere a senso unico dal mare verso la Statale) oppure dalla Nazionale (accessibile per ogni tipo di motorino e moto)". Gli scooter saranno autorizzati a transitare lungo lo stradino fino a raggiungere il sottopasso. La sosta nei lati del percorso è vietata, per evitare di ridurre il passaggio. L’uscita dei motorini è prevista esclusivamente dalla SS16.

Solidea Vitali Rosati