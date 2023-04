Baia, se vince il degrado Fontana coi rifiuti a galla e spazzatura che puzza

La fontana di piazza Europa, luogo simbolo di Baia Flaminia, è ridotta male: l’acqua non scorre, anzi ristagna ed è diventata verde marcio, con rifiuti di ogni genere che galleggiano. "Una delle pompe dell’acqua si è rotta - conferma il consigliere comunale Michele Redaelli (Forza Italia) –. Purtroppo è così già da un mese. La faccenda può solo degenerare diventando puzzolente e ricettacolo, con la bella stagione alle porte, di zanzare e sporco. La prima cosa da fare sarebbe stata quella di tenere vuota la vasca e usare questo tempo per intervenire sul fondale della fontana". Il vascone, infatti, perde pezzi. "Un tempo - continua Redaelli - il rivestimento a mosaico di mattonelle azzurre era estremamente suggestivo. Purtroppo c’è carenza di manutenzione: quasi tutti i tasselli delle prime fila, lungo l’intero bordo sono saltati. I residenti mi hanno segnalato che i bambini, soliti immergere le mani nell’acqua, toccando il mosaico ammalorato, rischiano di ferirsi".

"Ecco, allora, all’assessore Frenquellucci, sollevo l’esigenza di mettere mano, prima di tutto, alla manutenzione di questa fontana". Prima che a Pozzi, assessore alle manutenzioni, Redaelli si rivolge all’assessore al commercio, Francesca Frenquellucci. "Sì perché all’assessore do merito di voler mettere mano alla riqualificazione di un polo attrattivo come Baia Flaminia elaborando un regolamento anti degrado, attento al decoro – spiega Redaelli –. Allora prendo l’occasione per consigliare all’assessore di partire dai fondamentali: prima ancora di decidere sul colore delle fioriere che promuova, tra i suoi colleghi, interventi sostanziali". Per Redaelli, prioritarie sarebbero altre due questioni: "Bisognerebbe ottenere da Marche Multiservizi che la spazzatura, concentrata in due isole ecologiche venga ritirata almeno due volte al giorno: d’estate, col caldo che eleva miasmi e olezzi, anche volendo, è impossibile non subire la puzza. Infine inviterei l’amministrazione a riorganizzare la gestione del verde con Aspes,a cominciare dalla siepe d’oleandro in piazza Europa, ormai diventata un muro"

Solidea Vitali Rosati.