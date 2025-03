Baia: ztl, soste e decibel: "Ora dovete coinvolgerci"

Sulle modifiche della viabilità, della sosta e della gestione della musica per la prossima estate in viale Trieste e Baia Flaminia annunciate dall’amministrazione comunale, il presidente e i consiglieri di Ascoltiamo Pesaro (la lista di centrodestra che si opresentò alle elezioni del 1° dicembre) del Quartiere Soria, Tombaccia e S. Maria delle Fabbrecce, chiedono "il loro immediato e coinvolgimento. Le scelte – dicono il presidente Gabriele Angelini e i consiglieri Marianna Mormile, Clelia Bisello, Ivan Laccetti, Elena Sandroni, Cristina Rovelli, Giorgio Panicali - sono state assunte senza possibilità di confronto. Potevamo intervenire, portando all’attenzione dell’amministrazione le criticità emerse dal dialogo con cittadini, esercenti e passanti. Il sindaco, invece, ha preferito assumere le proprie decisioni senza alcun confronto". ’Ascoltiamo Pesaro’ sottolinea come nell’ultimo consiglio sia stato sollevato il tema che riguarda la regolamentazione della musica nei locali e nelle manifestazioni.

"La Baia Flaminia non è solo un luogo di movida – aggiungono - ci vivono anche famiglie e cittadini che hanno il diritto di riposare la notte. Abbiamo raccolto numerose segnalazioni di residenti preoccupati per il disturbo notturno e chiediamo all’amministrazione di rivedere i criteri e gli orari per la diffusione della musica, coinvolgendo anche il Quartiere nella discussione. Tra le proposte avanzate, vi è la predisposizione di un piano tecnico che preveda un’adeguata orientazione delle casse acustiche per minimizzare il disturbo, oltre a controlli attraverso gli uffici comunali e con il supporto dell’Arpam. L’amministrazione deve, inoltre, garantire un monitoraggio preciso e costante, per far rispettare i limiti".

Poi il problema della nuova sosta e della viabilità nel quartiere: "Così fatte, non solo non miglioreranno l’accessibilità a Baia Flaminia, ma rischiano di peggiorarla. Inoltre, lo spostamento di alcuni servizi Ast, come il centro prelievi e l’Umea aumenterà il carico su un’area già piuttosto congestionata. Come Quartiere, consci dell’importanza del servizio, dopo discussione interna, abbiamo deciso di inviare una comunicazione ufficiale ad Ast e al Comune per sollecitare una soluzione condivisa".

ali.mu.