Baiocchi: "Biancani dice bugie Ecco quali sono i numeri e i fatti"

La matematica può diventare una opinione soprattuto se sui numeri si scontrano i politici. Biancani del Pd ha l’altro ieri criticato la Regione per i pochi fondi (250mila euro) destinati per la difesa della costa. Arriva oggi la replica del consigliere regionale di maggioranza Nicola Baiocchi che parte dicendo: "Mi spiace molto per il consigliere Andrea Biancani, ma una bugia ripetuta più volte non diventa verità. Una massima che dovrebbe far propria, perché è avvilente, ormai, continuare a leggere uscite pubbliche non confortate dai fatti. E, per l’ennesima volta, mi vedo costretto a riportare la verità di fatti. Non a parole, ma con documenti ufficiali". Questo il commento del consigliere di FdI che è anchepresidente della IV commissione permanente, in merito ai finanziamenti regionali per contrastare l’erosione costiera. E aggiunge: "Ammontano a oltre 1,5 milioni di euro i fondi di cui ha potuto beneficiare Pesaro, nel corso degli ultimi anni, per questa importante problematica. Di questi fondi, circa 326mila euro, sono in attesa di essere spesi, quindi a disposizione dell’Amministrazione. Ci sono poi, a titolo di esempio, 350mila euro destinati alle scogliere di Levante, una cifra che potrà permettere la manutenzione necessaria.

Biancani evidenzia che si tratta di compartecipazione, nello specifico pari ad almeno il 30% della somma. Ebbene, il consigliere regionale finge di ignorare che si tratta di una normale dinamica di finanziamento e che il comune di Pesaro con una compartecipazione di circa 100mila euro, sarà in grado di effettuare lavori per quasi 500mila euro". Baiocchi continua: "Altro esempio? I 150mila euro stanziati per Sottomonte. Piuttosto che prendersela con la Regione, Biancani indirizzi i suoi strali contro l’amministrazione Ricci per i 300mila euro destinati dall’Ente regionale proprio per contrastare l’erosione ancora non spesi, privi di un progetto e, dunque, non rendicontati". Infine ultimo passaggio su Baia Flaminia e Vallugola. "Nel secondo caso – dice Baiocchi – l’ultimo intervento risale a diversi anni fa, poche risorse tanto da risultare inadeguato. Inoltre da una prima verifica con gli uffici sembrerebbero non esserci richieste né per Baia Flaminia né per Vallugola".