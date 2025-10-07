Baiocchi e il dopo voto: "Ora puntiamo al Comune. Ma niente Opa da fuori"

Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia), è vero che nel riconteggio dei voti la distanza tra lei e Nicola Barbieri si è ridotta rispetto ai 26 voti iniziali?

"Sì, la differenza è di 16 voti".

Quindi per 16 voti lei non è entrato in consiglio regionale. Ma ci mette la mano sul fuoco che entrerà, visto che Baldelli sarà confermanto in giunta?

"Me lo auguro, ma sono decisioni che spettano ad Acquaroli, nel quale ripongo massima fiducia".

Scontato che il risultato complessivo, invece, la soddisfi.

"Sì, da coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia mi soddisfa molto. I numeri di Pesaro-Urbino sono importanti, determinanti per la vittoria della coalizione. Basta dire che qui il Pd ha perso 13mila voti rispetto al 2020, di cui 6mia solo a Pesaro".

Ma lì c’è l’astensionismo.

"Ma noi a Pesaro siamo aumentati del 7%".

Lì invece ci sono di mezzo i voti che 5 anni fa erano della Lega. Comunque: lei chiede un riconoscimento per Pesaro. Cosa intende concretamente?

"Pesaro è una città fondamentale e Acquaroli sa bene quanto sia importante il risultato ottenuto. Credo che Pesaro debba essere rappresentata in consiglio regionale con i ruoli che il presidente riterrà più opportuni".

In questa campagna elettorale ha dovuto affrontare diversi candidati che pescavano preferenze in città nel suo stesso bacino: Marco Lanzi, Giulia Marchionni e Davide Ippaso nella lista del presidente e poi Francesco Baldelli che ha cercato di conquistare Pesaro. Si è sentito accerchiato?

"L’accerchiamento c’era ma non mi ha impedito di fare un ottimo risultato: sono cresciuto di 1.500 voti rispetto a cinque anni fa. Altre valutazioni su tutto questo mi riservo di farle più in là".

Noi raccontiamo sempre delle liti interne al Pd, ma quelle tra lei e i Baldelli non sono mica così differenti. Baldelli peraltro già lancia Opa su Pesaro.

"La competizione elettorale porta spesso in tutti i partiti tensione e voglia di arrivare. Francesco Baldelli ha fatto un ottimo risultato e mi complimento con lui. Certo è che il circolo di Fratelli d’Italia di Pesaro con la compagine degli alleati dovrà ragionare subito sui passi da fare in vista delle elezioni amministrative perché questo ruolo compete al sottoscritto, agli alleati, ovviamente in collaborazione con tutti gli interlocutori coinvolti".

Quindi, niente Opa che arrivano da fuori.

"Certo".

Comunque, nonostante tutti i voti regionali, nazionali ed europei, alla fine il Comune di Pesaro ha sempre resistito, ultimo baluardo del Pd regionale. Cosa le fa pensare che la prossima volta potreste farcela?

"Il Pd a Pesaro ha preso solo mille voti in più di noi: abbiamo un’occasione storica. Dobbiamo lavorare da subito per conquistare la città. Serve l’impegno di tutti: consiglieri comunali, regionali e Regione stessa".

Roberto Fiaccarini