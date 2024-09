Baiocchi:: "Falsità social su di me"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi risponde a chi, su Facebook, ipotizza un proprio avvicinamento, in qualità di avvocato, alle associazioni culturali Opera maestra e Stella polare. Rumors dai social, infatti, lo hanno accostato alle due associazioni di via Pastrengo come legale, pubblicando le foto dei biscotti che portano il suo cognome e alludendo ad un suo ipotetico incarico. Ma Baiocchi smentisce seccamente. "Dalla giornata di domenica qualcuno su Facebook allude al fatto che il sottoscritto sarebbe il difensore, in relazione alla recente vicenda degli affidamenti del Comune di Pesaro, delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Parlo non a caso di allusioni in quanto il mio nome viene fatto sempre per relazione magari con foto o altro, evitando di farlo in maniera diretta. Ribadisco, per i leoni da tastiera, che tutto ciò è falso. Denuncerò coloro che hanno pregiudicato la mia professione e la mia integrità. Ps: comunque i biscotti sono squisiti".