Baiocchi (Fd’I):: "L’aiuto per i medici di base lo abbiamo già attivato"

"Quello che propone Ricci, un aiuto per gli ambulatori dei medici di base, esiste già. Sono le aggregazioni funzionali territoriali messe in campo dal centrodestra con il nuovo piano sanitario". Così il consigliere regionale Nicola Baiocchi (Fd’I) replica a Ricci.

"L’aggregazione dei medici di base – prosegue Baiocchi – risponde alle esigenze dei territori dove è difficile reperire professionisti a causa della mancata programmazione dieci anni fa da parte del Pd".

Baiocchi parla del cambio di passo sulle infrastrutture del governo Acquaroli "con oltre 3,5 miliardi di euro ad iniziare dal cantiere della Guinza, fermo da trent’anni, e oggi attivo per 150 milioni. Per non parlare delle risorse destinate alle aree interne ad iniziare dalla Pedemontana che cambierà il volto dell’entroterra".