Baiocchi: "Fondi per diverse realtà cittadine"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione Permanente, ha spiegato i finanziamenti per complessivi 80mila euro che arriveranno nel Pesarese: "Nonostante una manovra economica che ha risentito delle crisi in atto, quindi prudenziale, abbiamo posto le basi per centrare la gran parte degli obiettivi che ci siamo prefissati in diversi ambiti e settori all’inizio della Legislatura: sanitario, infrastrutturale, lavorativo, sociale. A tutto ciò – continua Baiocchi – si aggiunge una vicinanza concreta ai territori. Mi preme evidenziare, infatti, un contributo che, come consigliere regionale, ho deciso – tra gli altri – di destinare al comune di Pesaro: 20mila euro per la manutenzione straordinaria del campo parrocchiale di Villa Ceccolini, altri 15mila euro ho voluto destinarli per l’acquisto attrezzature del Gruppo comunale della Protezione civile; ulteriori 30mila euro saranno utilizzati per realizzare la strada, fondamentale in caso di necessità per l’accesso dei mezzi di soccorso al campo presente nelle adiacenze della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Pesaro; infine, 10mila euro destinati ad un’Associazione sportiva per un Progetto di sensibilizzazione sul basket inclusivo (Baskin) indirizzato ai bambini della scuola primaria. Infine, al comune di San Costanzo, gruppo di Protezione civile del Circolo Velico Torrette arriverà un finanziamento di 5mila euro per attrezzature".