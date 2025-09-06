Baiocchi inaugura la sede: "Da Ricci e dalla sinistra non prendiamo lezioni"

"Non prendiamo lezioni da chi ha distrutto la sanità della nostra regione, da chi ha chiuso ospedali e tagliato risorse danneggiando il territorio". Così Nicola Baiocchi, candidato FdI alle regionali, alla presentazione della sua nuova sede elettorale, inaugurata ieri in viale dei Partigiani. "Acquaroli ha impiegato ingenti risorse per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, che la città attendava da 40 anni. Abbiamo avviato la riforma del piano sociosanitario, realizzato ospedali di comunità". Su Matteo Ricci invece aggiunge: "Da presidente della Provincia è riuscito a mandarla in default – dice –. Non entriamo poi nelle vicende giudiziarie ma politiche sì (riferendosi ad Affidopoli, ndr.). Un sindaco non può dire di non sapere e che gli unici eventuali colpevoli sono i dirigenti comunali". All’inaugurazione della sede erano presenti Serena Boresta, segretaria comunale Fdi; Elena Leonardi, coordinatore FdI Marche, Lucia Albano, sottosegretario del Mef e Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera. Anche lui si è soffermato su Affidopoli: "Non entriamo in vicende giudiziarie, ma chiamarsi fuori dalle inchieste dicendo ‘io non sapevo’ non è accettabile. Chi non si accorgerebbe di un casco di diversi metri nel proprio giardino?".