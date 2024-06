Baiocchi sogna la svolta: "Meglio di cinque anni fa. E Lanzi è l’uomo giusto"

Nicola Baiocchi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale: 5 anni fa lei era candidato sindaco e alle Comunali non riusciste a sfruttare il vento della Lega. Questa volta ritiene che sarete in grado di sfruttare quello del suo partito?

"Assolutamente sì, perché in 5 anni è cambiato il mondo: abbiamo conquistato le Marche, il governo e Ancona. A Pesaro abbiamo lavorato bene in consiglio comunale e non ho dubbi che sfrutteremo meglio il traino nazionale. Sono convinto che vinceremo".

Facciamo gli avvocati del diavolo: c’è chi dice che lei, nella scelta del candidato sindaco abbia preferito un civico per evitare che un politico potesse diventare suo concorrente alle prossime regionali. In fondo, negli anni passati, questo ragionamento nel centrodestra è stato fatto.

"Certi meccanismi, se sono stati applicati in passato, di certo non mi appartengono. La scelta di Marco Lanzi è stata condivisa da tutto il centrodestra e da tutte le civiche, io mi sono preso la responsabilità di tenere le fila della coalizione, ma non c’è stato bisogno perché siamo molto uniti. A oggi dico che la scelta di Marco Lanzi è stata la più giusta".

Il sindaco Ricci dice che da queste elezioni partirà la riscossa del Pd anche verso le Marche. Queste elezioni sono uno snodo decisivo?

"Ricci personalizza ogni competizione elettorale, ma non mi sembra nelle condizioni di farlo. Se parliamo delle Marche, è il suo stesso partito che non lo vuole come candidato contro Acquaroli".

Ad Ancona il miracolo del centrodestra che vince c’è stato: oggi vede qualche segnale simile qui in città?

"Sì, anche a Pesaro c’è malcontento e Lanzi sta riuscendo bene a intercettare quell’elettorato non necessariamente di centrodestra, ma stanco della gestione del Pd".

Il confronto fra i candidati all’Hotel Flamino ha inciso sulla campagna elettorale?

"Sì, è emersa una differenza sostanziale a livello di concretezza e sul modo di affrontare i problemi".

Su quali temi conta di fare presa?

"Non se ne può più dell’uomo solo al comando. Poi forte attenzione alle manutenzioni, ai quartieri, al turismo e alla culltura che sono privi di una linea politica chiara. Io sono molto fiducioso anche perché abbiamo liste forti con candidati preparati molto conosciuti in città".

r. f.