Baiocchi trova il gruzzolo per il Vismara Calcio

Cinquantamila euro per aiutare il Vismara Calcio: li ha trovati Nicola Baiocchi che ha fatto richiesta alla Regione di poter stanziare questi fondi per riqualificare materiali e attrezzature danneggiate nell’alluvione di maggio: "E oltre il materiale – ha spiegato Baiocchi – non si poteva più gestire le partite e si doveva chiedere in prestito i campi ad altre società. Ho voluto aiutare questo importante quartiere di Pesaro, col bilancio economico che ogni consigliere ha a disposizione. Dalla Regione è arrivato il benestare, poiché Pesaro è una città storica, idem molte sue società sportive, compreso il Vismara Calcio".