Baioni: Preparazione e Strategie per la Sfida Cruciale contro Fortitudo

Baioni, altra sfida da ’dentro o fuori’: come vi siete preparati in questi due giorni? "Vogliamo provare a replicare una partita consistente, com’è stata quella con Torino, ma anche come le due giocate contro la Fortitudo, sapendo bene che rispetto all’ultima partita hanno un Kenny Gabriel in più che è un fattore: molto forte individualmente e ben attivato nel sistema. Il tempo non è stato molto, bisogna esporre pochi concetti chiari perché i giocatori abbiano il modo di digerirli. Dobbiamo provare a raccogliere il più possibile le nostre energie mentali e fisiche, che sono quelle di una squadra che vuole provare a giocare i playoff".

La chiave del match? "Difendere di squadra sui loro terminali e riuscire ad attaccare la pressione difensiva della Fortitudo; sarà importante reggere la loro fisicità e avere un buon coinvolgimento di tutti".

Essere già entrati nel clima post-season, mentre Bologna viene da un periodo di riposo, potrà incidere? "No, sono tutte cose che non hanno influenza su una partita secca. La Fortitudo è una squadra che ha giocatori rodati, esperti, che aspettano questo momento da tutto l’anno e noi siamo consapevoli di quello che avremo di fronte, un grande ambiente e una partita bellissima da disputare".

Quanta consapevolezza in più dopo la vittoria su Torino? "C’era anche prima, ma le vittorie aiutano ad aumentarla. Aver vinto sabato così bene e contro un’avversaria che negli ultimi tre mesi era stata estremamente solida, sicuramente ci dà qualcosa in più".

La difesa ha funzionato e viene da chiedersi perché si sia ricompattata solo ora, quando eravate con le spalle al muro.. "Sappiamo che la nostra non è una squadra prettamente difensiva, ma ha dimostrato che è un’arma che può attivare. Ed è figlia di tanti fattori, prima di tutto di come attacchi: concordo con chi sostiene che per difendere duro devi attaccare bene, una volta non era così ma la pallacanestro è cambiata. La nostra difesa soffre più che altro degli errori individuali che ogni tanto i singoli commettono sulle giocate altrui".

Si parla poco di Eric Lombardi, non credi meriti qualche parola in più? "Eric passa in secondo piano per chi non riesce a leggere la partita fino in fondo. Siamo una squadra versatile che ci permette di fare degli adattamenti particolari che spesso hanno pagato. E riusciamo a farlo perché abbiamo gente come Lombardi. A volte è stato utilizzato meno, ma in questo momento è una pedina importante per noi".

e. f.