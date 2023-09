"Balaustra rotta a due passi dalla Palla. Altro che stagione lunga, pensiamo al decoro"

"Altro che stagione lunga. A Pesaro mancano le basi dell’ordinario decoro". Al commento i consiglieri di quartiere, Anna Presutti e Alberto Macchini, allegano la foto della balaustra in legno e metallo che orna il frontemare nel tratto dalla Palla al moletto: "Nel breve spazio si possono vedere almeno cinque rotture – testimoniano – E’ per noi evidente l’inadeguatezza di questa amministrazione che da una parte straparla di un’immagine attrattiva e positiva della nostra città

e dall’altra non riesce a garantire la minuta manutenzione".

E’ d’accordo con i consiglieri eletti con la lista “Ascoltiamo Pesaro“, il consigliere comunale di centrodestra, Michele Redaelli, il quale conferma. "Anche io mi sono accorto dello stato penoso della ringhiera di cui chiediamo il ripristino, il prima possibile. La conclusione che ne traggo è che l’amministrazione di Pesaro non sia in grado di garantire il decoro ed un minimo di cura, neanche nei luoghi principali. Invitiamo il sindaco a limitare gli annunci e concentrarsi sulle manutenzioni. Del resto tutti ricordano i cantieri aperti per la manutenzione delle ringhiere a stagione già iniziata che hanno mostrato il livello di scarsa pianificazione ed impreparazione della giunta sul tema delle opere, anche delle più semplici. Come aggravante dobbiamo ricordare che la stessa cosa era avvenuta anche l’anno scorso".