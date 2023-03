Baldantoni "Più forze dell’ordine da noi"

"Non mi è piaciuto l’assalto di quei ragazzi mentre i poliziotti stavano fermando l’auto sospetta, ma il fatto è che la gente ha paura. Per questo chiediamo più Volanti e più attenzione sul nostro quartiere". Giorgio Baldantoni bacchetta "quei matti", come li definisce bonariamente, ma senza perdere di vista l’obiettivo.

Baldantoni vi sentite una zona franca per i malviventi?

"No, zona franca no, però ci hanno preso di mira. Sono andati a rubare addirittura di giorno a casa di una mia parente. Non si spaventano di nulla. E questo crea il terrore".

Ma quelli che si era organizzati per farsi giustizia da soli modello ronde leghiste?

"A qualcuno di quei ragazzi che fanno parte di quella chat ho detto di smetterla, li ho avvisati che stanno parlando di cose che non possono fare. Da un gruppo social nato tra amici è diventato una chat un po’ troppo fumantina. Ma ripeto che i residenti si stavano davvero preoccupando".

Cosa chiedete quindi?

"Chiediamo un incontro con le autorità e le forze dell’ordine. Come abbiamo fatto anche anni fa, quando si era verificato un altro raid di furti nel quartiere. Mi ricordo che l’opposizione stava cavalcando il fenomeno, ma poi sono venuti a spiegarci, dati alla mano, che in realtà i furti erano diminuiti. Di sicuro vogliamo più controlli da parte delle forze dell’ordine".