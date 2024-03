Baldassarri negli Usa: "Un sogno realizzato"

Filippo Baldassarri, classe 2006, lanciatore destro del Baseball Club Pesaro sta vivendo il classico sogno americano. Dal mese di agosto dell’anno scorso, si è trasferito in Florida dove ha ricevuto una borsa di studio per completare il percorso studente-atleta di scuola superiore alla prestigiosa North Broward Preparatory School di Coconut Creek, vincitrice del titolo delle High School in Florida nel 2021 e 2022 e Vice-Campione 2023. Filippo, come sei finito in Usa? "Questo percorso è iniziato ad ottobre 2022 quando sono stato convocato, assieme ad altri prospetti italiani, al Torneo Internazionale "The World comes to Palm Beach" disputato a West Palm Beach Florida. Al termine della partita dove ho lanciato contro il Venezuela, sono stato avvicinato da alcuni allenatori di High School i quali mi hanno proposto il trasferimento in USA per studiare e giocare. Da quel momento abbiamo avviato le trattative che si sono concretizzate con la concessione della borsa di studio così, ad agosto dell’anno scorso, sono partito per gli Usa".

Come è iniziata la tua stagione negli Usa?

"Sono molto soddisfatto. Il gruppo è fantastico e formato da ottimi elementi, Tutti mi hanno accolto a braccia aperte e cercano di farmi sentire, il meno possibile, la mancanza di casa. Infatti sono tutti ragazzi americani che abitano con le loro famiglie, a differenza mia che vivo nel dormitorio scolastico. I coach poi, mi stanno dando gran fiducia, affidandomi il monte di lancio il più possibile. La settimana scorsa abbiamo vinto in Alabama uno dei tornei più prestigiosi negli States e questo ci ha permesso di arrivare al numero 6 della classifica di tutte le High School d’America. Motivo in più, il fatto che mio padre fosse venuto a trovarmi, ha dato uno stimolo ulteriore nel fare bene al Torneo e, fortunatamente, ci sono riuscito".

Che obiettivi ti sei posto? "Adesso sono concentrato al 100% sulla stagione appena iniziata (8 vinte e 1 persa). Puntiamo sicuramente ai play-off avendo un organico che può fare veramente bene, poi rientrerò a giugno per un paio di settimane in Italia e tornerò in Florida per disputare la Summer League, una sorta di Campionato con giocatori selezionati tra le varie High School e finalizzato a ottenere borse di studio nei College, in quanto ci saranno tanti osservatori".

Beatrice Terenzi