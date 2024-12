"Baldelli agisca per la Fano-Urbino"

Il Movimento 5 Stelle di Urbino esulta per la bocciatura della proposta del Pd fanese sulla soppressione definitiva dell’impianto della tratta ferroviaria Fano-Urbino. Ne nei giorni scorsi il caso ha fatto discutere in entrambe le città. "Un grazie va al consigliere pentastellato di Fano Francesco Panaroni e alla coordinatrice provinciale Marta Ruggeri per averci prontamente segnalato e contrastato assieme alla maggioranza, in Consiglio comunale, la mozione del Pd fanese. Proposta che se fosse stata accolta avrebbe fortemente minato la possibilità di ripristino della tratta ferroviaria Fano-Urbino, opera che consideriamo indispensabile per un rilancio dell’entroterra come servizio essenziale per turismo e università". I cinque stelle ducali rincarano e aggiungono un memorandum per Francesco Baldelli: "Approfittiamo per ricordare all’assessore regionale Baldelli che da candidato regionale si era impegnato su questo argomento promettendone la riapertura. Quindi ci aspettiamo, da colui che siede nella stanza dei bottoni, che agisca con la stessa efficacia con cui è avvenuta la riattivazione, come ferrovia turistica, della tratta Fabriano - Pergola", concludono dal gruppo di Urbino del Movimento.

fra. pier.