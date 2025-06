Baldelli alla Guinza: "Un simbolo d’Italia"

L’assessore Francesco Baldelli è tornato in sopralluogo al cantiere della galleria della Guinza, dove i lavori procedono: "Questo non è solo un tunnel: è il simbolo di un’Italia che si unisce, che collega l’Adriatico al Tirreno, un opera che aspettavamo dai tempi di Napoleone e dello Stato Pontificio. Nei giorni scorsi è arrivato anche il via libera al progetto definitivo del lotto 1 che riguarda la Regione Umbria tra Parnacciano e Selci Lama: circa 10 chilometri in uscita dalla galleria, che garantiranno il collegamento diretto con la E45. È stato inoltre approvato il progetto definitivo del Lotto 4, che consentirà di bypassare l’abitato di Mercatello sul Metauro, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza stradale. Attualmente è in fase di progettazione la seconda canna della Guinza per la quale è già stato completato lo studio di fattibilità".

Tutti gli elementi dicono che il progetto della Guinza -che comprende il completamento della galleria (Lotto 2) e del tratto fino a Mercatello sul Metauro (Lotto 3)- è oggi una realtà in costruzione. Con un investimento complessivo di 150 milioni di euro, i lavori, affidati al Consorzio Stabile Europeo Costruttori, sono stati avviati nel febbraio 2024 e dureranno circa 925 giorni.

"Dopo anni di attesa – ha aggiunto l’assessore – vogliamo che gli automobilisti possano finalmente percorrere questa strada. I distretti industriali del Centro Italia, sia nelle Marche che in Umbria e in Toscana, hanno bisogno di un collegamento moderno e veloce. Dall’altra parte della galleria vivono oltre 4 milioni di persone. Vogliamo che entro il 2027 la circolazione sia garantita in questa canna della galleria, e per questo stiamo monitorando costantemente l’avanzamento dei lavori".

Ma come procedono i lavori? "Sul versante marchigiano sono in corso gli interventi al Viadotto Sorgente, con la realizzazione delle fondazioni per l’installazione delle barriere di sicurezza. All’interno della galleria si procede con attività di demolizione e rinforzo strutturale nei tratti iniziali, mentre sul lato umbro si stanno effettuando lavori di consolidamento dei muri di sostegno mediante l’inserimento di micropali. Si lavora contemporaneamente sui Lotti 5 e 10, mentre il Lotto 7, relativo alla circonvallazione di Urbania, è già stato approvato. La volontà è di completare l’intero itinerario tra Fano e Grosseto".