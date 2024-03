Baldelli dai carabinieri:: "La mia solidarietà dopo gli attacchi alle forze dell’ordine"

Ieri il deputato Antonio Baldelli, responsabile del dipartimento regionale per la legalità e sicurezza di Fratelli d’Italia, ha fatto visita ai carabinieri di Pergola, dove ha incontrato il capitano della Compagnia di Fano Massimiliano Papale e il comandante della locale stazione, luogotenente carica speciale Stefano Di Summa (in foto), insieme ai suoi uomini. "Una visita – sottolinea Baldelli - che rientra nella campagna organizzata da FdI per portare solidarietà alle Forze dell’ordine dopo i recenti attacchi ricevuti. Le istituzioni hanno il dovere di respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto in questi giorni".