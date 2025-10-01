Baldelli (Fd’I) lancia l’Opa: "Gli esclusi della sinistra per un progetto su Pesaro"

Francesco Baldelli lancia un’Opa su Pesaro. All’indomani del lusinghiero risultato elettorale ottenuto in provincia (suo il record di preferenze, 6.447, di cui 624 in cità), l’assessore uscente non nasconde di guardare già avanti. Baldelli, parliamo di Pesaro.

"Innanzitutto credo che il risultato del presidente Acquaroli e della nostra coalizione, con 8 punti di vantaggio sull’avversario principale, confermi il buon lavoro delle ’Marche del fare’ contrapposto a una politica con troppi insulti".

Restringiamo il campo.

"Il risultato a Pesaro è notevolissimo: sei punti di vantaggio mostrano come stiano cambiando le tendenze in provincia. Tendenze che premiano la concretezza".

Lei ha preso 624 preferenze in città.

"Sì, sono triplicate".

Vuole dire che c’è del suo in questo spostamento di tendenza? Ha delle rivendicazioni da fare?

"Certamente i 1300 cantieri nelle Marche e quelli nella provincia sono stati la cartina di tornasole della politica delle Marche del fare. Abbiamo portato operai e maestranze sulla Fano-Grosseto dove altri si limitavano alle manifestazioni, abbiamo fatto investimenti infrastrutturali sull’entroterra, come la Pedemontana. E poi, il nuovo ospedale di Pesaro".

Pensa che l’avvio del cantiere per il nuovo ospedale di Pesaro abbia influito sull’esito delle urne?

"Si tratta di un cantiere partito dopo essere stato atteso per oltre 57 anni. Un cantiere che qualcuno aveva definito ’finto’ e che invece era vero e concreto".

Però le ruspe sono ancora ai box.

"Questione di settimane. Gli operai stanno sgomberando i materiali togliendo gli infissi e l’amianto che è spuntato in alcuni rivestimenti, tubazioni e comignoli. Poi sfileranno i cavi e infine cominceranno la demolizione fisica".

In campagna elettorale ha spesso detto che avrebbe voluto finire il lavoro.

"Questo dipende da cosa farò in giunta".

Lei cosa vorrebbe fare?

"Lavorerò al servizio dei marchigiani. qualsiasi sia il ruolo".

La danno in lizza per l’assessorato alla Sanità.

"Io non so nulla. Smentisco la voce".

Cambiamo argomento. Fratelli d’Italia dà ormai l’immagine di un partito granitico, ma in realtà le divisioni al suo interno sono profonde. Penso a Baiocchi, penso ai contrasti fanesi...

"Il sistema elettorale ti porta a competere non solo con gli avversari ma anche con gli amici. Baiocchi ha fatto un buon risultato portando il suo contributo. Per quanto riguarda Fano il mio ruolo sarà quello di migliorare le prestazioni di Fratelli d’Italia anche all’interno della giunta dell’ottimo Serfilippi".

E per Pesaro?

"Per Pesaro si può lavorare per mettere in campo le nuove energie che ci sono, senza distinzione di appartenenza politica. Ci sono tanti settori che provengono dalla sinistra messi all’angolo da un ’sistema Pesaro’: realtà marginalizzate dalla sinistra, settori moderati dai quali abbiamo ricevuto apporto elettorale e consenso. Vanno recuperate le migliori forze, per un nuovo progetto politico". L’Opa è lanciata.