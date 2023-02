Baldelli: "Ritardi sul nuovo ospedale? No, la Regione è sulla strada giusta"

Assessore Francesco Baldelli, sul nuovo ospedale di Pesaro partiamo da ciò che voi stessi avete detto a ottobre: sarà fondamentale rispettare il cronoprogramma. Lo disse il presidente Francesco Acquaroli in persona. Ecco, entro il 31 dicembre era previsto l’avvio del bando di gara per il concorso di progettazione. Per trovare il progettista, insomma. Siete già in ritardo. "Parto più indietro nel tempo, all’anno zero della sanità marchigiana che scatta con l’abbandono della chimera dell’ospedale unico, un salasso per le casse della Regione e, in definitiva, per le tasche dei marchigiani. Pesaro avrà il suo ospedale nuovo e chi fa polemica con il cronometro in mano blaterando su presunti ritardi alimenta la macchina delle fake news. I fatti sono i seguenti: la procedura è già partita; è stato istitutito il tavolo di lavoro tra la struttura regionale dell’edilizia sanitaria ospedaliera guidata dall’ingegnere Andrea Bartoli e la stazione unica appaltante delle Marche, confronto da cui prende avvio la procedura per la gara di progettazione". Beh, però si aspettava un bando di gara già fatto e pubblicato. "E’ la stessa procedura che abbiamo seguito per Cagli, Urbino e Civitanova, ad esempio. E occorre tenere conto delle modifiche del codice degli appalti, che stanno cambiando le...