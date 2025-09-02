Baldelli: "Vitri sulla sanità dice cose false e confuse"

Risposta a stretto giro dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli (FdI) al consigliere regionale Micaela Vitri (Pd), che accusa lui e la sua maggioranza di non aver fatto nulla per l’ospedale di Fossombrone. Doce l’assessore: "Laboratorio analisi a Fossombrone, la Vitri s’arrampica sui totem, si sente lo stridolio delle unghie e conferma la sua inattendibilità. Sanità, quando senti parlare la sinistra fai attenzione perché sta mentendo. L’esponente più autorevole è Ricci, oggi è il momento della sua discepola Vitri.

La consigliera di minoranza in scadenza Vitri, in preda ad un isterismo pre-elettorale senza precedenti, si lancia in un intervento sgrammaticato dai contenuti alquanto confusi, che rivelano ancora una buona dose di impreparazione e mancanza di pudore. Argomento: il Laboratorio Analisi al presidio di Fossombrone, una questione che ho affrontato in un mio video per fugare ogni falsa notizia in merito alla sua presunta chiusura, falsa notizia propagata ancora una volta dagli esponenti del Pd capeggiati dalla sprovveduta consigliera Vitri che ancora tifano per gli ospedali unici".

"Buffo che sia la stessa consigliera – dice Baldelli – ad ammettere inconsapevolmente come la stessa notizia della chiusura del Laboratorio sia del tutto infondata, quando scrive: “sappiamo bene che in queste settimane il servizio ha rischiato di essere compromesso“. Chi voleva compromettere questo servizio, quando e dove? Una invenzione totale per far male alla comunità di Fossombrone. D’altronde è così semplice verificare che il laboratorio analisi non è soltanto indicato nel totem dei servizi ma è lì, presso l’Ospedale di Fossombrone, e le sarebbe bastato entrare per rendersi conto che spazi, macchinari e, soprattutto, personale sono lì, perfettamente al loro posto e operativi. E non potrebbe essere diversamente poiché l’indirizzo dato al direttore generale dell’Azienda sanitaria su Fossombrone dal nuovo Piano Sanitario regionale voluto dalla nostra Giunta è molto chiaro: “Per la Struttura di Fossombrone l’indirizzo è quello di potenziare I servizi di diagnostica, di laboratorio e le specialistiche ambulatoriali nonché i Punti di emergenza-urgenza e le degenze“. Stiamo formando nuovi medici e personale sanitario e tecnico proprio per questo. Allora la domanda è: la Vitri è esperta in processi alle “non intenzioni“?".

Prosegue Baldelli: "Il suo è davvero un modo originale di suonare la ritirata dopo l’ennesima fake news fatta circolare ad arte e a danno dei cittadini. Chiedere scusa per la Vitri sarebbe il minimo, ma si sa che vergogna e pudore non appartengono a questi personaggi, a me importa di più che le scuse vengano fatte all’intera cittadinanza di Fossombrone per questo modo di fare politica indegno persino della peggior osteria di paese. Mentono sapendo di mentire". Quanto a Micaela Vitri. Il suo giudizio sulla replica di Baldelli è che si tratta di una risposta "scomposta e aggressiva".

a. b.