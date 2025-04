Baldi Rossi: La pressione della promozione a Cantù e il campionato A2

Baldi Rossi, come si vive la pressione dentro lo spogliatoio, sapendo quanto questa promozione sia attesa da una piazza storica come Cantù? "Sappiamo quali sono le aspettative della piazza, però la pressione è parte del nostro lavoro e va gestita. E in un club importante, con la storia di Cantù, è normale che sia così. Quando uno firma con questa società sa quali sono gli obiettivi, ma posso dire tranquillamente che sono molto più uno stimolo che un peso".

Cos’hanno avuto più di tutte le altre Udine e Rimini che domenica si giocano la serie A? E chi vedi favorita per il big-match? "Udine e Rimini sono state le squadre più continue nel corso della stagione. Chiunque delle due riuscirà ad arrivare al primo posto è perché se lo sarà meritato sul campo. In un campionato così equilibrato e pieno di colpi di scena, è impossibile fare un pronostico in una partita così importante. Udine da un lato avrà il vantaggio della spinta del pubblico, ma anche molta più pressione di una Rimini che ha poco da perdere".

Pesaro e Brindisi, provenendo dal piano di sopra, forse pensavano di avere vita più facile invece oggi sono rispettivamente 9ª e 13ª. Quali sono le difficoltà di un campionato forse sottovalutato come l’A2? "Questo è un campionato imprevedibile. Quest’anno, anche grazie a piazze importanti scese dalla A come appunto Pesaro e Brindisi, il livello generale è cresciuto ancora e davvero ogni partita è aperta a qualunque risultato. Inoltre, si sono giocate tantissime partite, con 8 turni infrasettimanali, riducendo il tempo a disposizione per trovare la giusta chimica, o aggiustare qualcosa nei momenti magari più difficili".

Giocare a Desio quanto vi toglie in relazione al coinvolgimento e al calore del pubblico? "Noi, in realtà, possiamo solo che parlare bene del calore nostro pubblico. Naturalmente sappiamo del progetto della nuova arena e della distanza geografica tra Cantù e Desio, ma il palazzetto è sempre caldo e i nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio e abbiamo sempre sentita la loro spinta, che è anzi uno dei nostri punti di forza".

All’andata a Pesaro fu quasi una non-partita, voi troppo brutti per essere veri. Cosa dobbiamo aspettarci domani? "E’ stata la nostra peggior prestazione stagionale. Per noi dev’essere un motivo di ulteriore stimolo. Ne abbiamo parlato in settimana, anche insieme allo staff tecnico, e domenica vogliamo provare a prenderci una rivincita sportiva pur essendo pienamente consapevoli del valore di Pesaro, che è un’ottima squadra con una società seria e ambiziosa".

Elisabetta Ferri