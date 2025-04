Ballando con l’entroterra. Torna ’In nuce dance Festival’

Tre giorni di performance, pratiche, incontri e cammini nei paesaggi dell’entroterra marchigiano tra Fermignano e la Riserva Naturale della Gola del Furlo. Da venerdì a domenica prende vita la seconda edizione di "In Nuce dance festival", manifestazione dedicata alla danza contemporanea e alla ricerca performativa. Nato nel solco della Giornata della danza, "In Nuce" è un festival site-specific, che mette al centro la relazione tra corpo, luogo e comunità. "Dopo il seme piantato con la prima edizione nel 2024 - spiega Gloria De Angeli, direttrice artistica di Indipendance - quest’anno il festival cresce e si ramifica. Artisti e pubblico si incontrano di nuovo per condividere esperienze, visioni e pratiche, in un tempo sospeso da abitare insieme, attraverso il movimento e l’ascolto".

La programmazione si apre venerdì alla Sala Bramante di Fermignano con un invito rivolto alle famiglie. Dopo una breve introduzione, alle 17.30 della direttrice artistica, alle 18 viene presentato un racconto animato dedicato ai bambini dai 2 anni in su: lo spettacolo-laboratorio "D’un tratto" di e con la danzatrice e performer Cecilia Ventriglia e l’illustratrice Valeria Colonnella.

Sempre in Sala Bramante, sabato alle 15, è prevista una lezione di Gaga-people condotta da Gianni Notarnicola e, a seguire, una sessione di micro-improvvisazione sotto la guida di Elena Bolelli. Il laboratorio offre uno spazio per connettersi al proprio corpo con consapevolezza e immaginazione. La partecipazione è aperta a chiunque (dai 16 anni in su), Il pubblico può assistere, alle 19, alla performance collettiva presentata come esito finale del laboratorio. Alle 19.30 prosegue la programmazione con due lavori presentati in collaborazione con Amat. La coreografa Elena Bolelli porta in scena "What about me?" con la danzatrice Arianna Terreno. A seguire è la volta di "Kama" di e con Gianni Notarnicola, già danzatore della Batsheva Dance Company. In conclusione è previsto un momento di incontro con gli artisti.

Domenica, alle 10.30, il Festival si sposta alla Gola del Furlo per il progetto "Danza in Silenzio", un’esplorazione guidata del movimento ideata e condotta dalla danzatrice e coreografa Aline Nari. L’azione danzata si svolge completamente in silenzio e immersi nella natura. La pratica è accessibile a tutti. La manifestazione si conclude il pomeriggio, alle 14.30, con una passeggiata alla Gola del Furlo. Info. www.indipendance.org

b.t.