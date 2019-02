Orciano di Pesaro, 18 febbraio 2019 - Da Orciano di Pesaro sono partita alla volta della Toscana, Prato, per partecipare alla gara di ballo standard organizzata da Eta Beta all’Estraforum di Maliseti, ma Antonella Pompili e Vittorio Pagini hanno dovuto rinunciare. Il motivo? Sono stati derubati dei loro abiti da ballo, appositamente cuciti per le gare che a cinque anni la coppia intraprende in varie parti d’Italia. Quella di ieri per loro doveva essere la seconda volta a Prato. Poi l’amara sorpresa ieri mattina, al risveglio.

"Abbiamo dormito in un albergo del centro cittadino e abbiamo parcheggiato la macchina, una Renault Clio nuova, in una strada vicino a piazza San Marco - raccontano Antonella e Vittorio - Stamani (ieri, ndr) abbiamo trovato l’auto completamente messa a soqquadro. E’ stato spaccato un deflettore e da lì i ladri sono entrati in macchina. Hanno rovistato in ogni angolo, ma quello che è peggio è che hanno portato via i sacchi contenenti gli abiti per la gara di ballo. Le borse erano nella bauliera. Si tratta di due vestiti da donna e un frac da uomo. Sono indumenti che difficilmente possono essere venduti o indossati. Chiediamo che ci possano essere restituiti o se qualcuno li trova di riportarli".

I tre vestiti da ballo valgono circa 3.500 euro. "Addirittura dentro la macchina c’era un navigatore, ma chi ha fatto razzia lo ha lasciato - commenta cn tristezza Vittorio che insieme alla moglie Antonella balla da sedici anni - Abbiamo avvertito gli organizzatori della spiacevole disavventura. Ci siamo ritirati dalla gara e siamo tornati a casa, dopo che i carabinieri sono venuti a fare il sopralluogo di furto".

Sa.Be.