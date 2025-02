Ballerini, musicisti e burattinai. Il bello di essere ’Artisti di strada’

L’arrivo dei trampolieri, allegri e imponenti, per le vie di Acqualagna dà inizio all’evento "Artisti di strada", organizzato dagli alunni della Scuola secondaria di I grado dell’Ic "E. Mattei" in collaborazione con il Comune di Acqualagna. Giovedì 31 ottobre 2024, nell’ambito della Settimana della cultura, Acqualagna si è trasformata in un palcoscenico all’aperto, in cui gli alunni del Mattei si sono esibiti come ballerini, musicisti, atleti, burattinai, mostrando il proprio talento.

Un’esplosione di creatività ha animato le vie del paese, coinvolgendo il pubblico in spettacoli e performance che abbracciano diverse forme d’arte: arti visive, arti performative e arti motorie. Il corpo di ballo del Mattei ha scelto di danzare sulle inimitabili note e gli incalzanti ritmi di “Carmina Burana” e “Thriller” per esorcizzare la paura nella serata di Halloween. Ma non sono mancati momenti di break dance, la coinvolgente forma di danza di strada.

L’orchestra della scuola, composta da chitarre, pianoforti, percussioni e fiati, ha regalato momenti di grande intensità proponendo un ricco repertorio di brani, dall’"Inno alla gioia" a "The Lion Sleep Tonight", da "We will rock you" a "Titanic", da "Star Wars" alla celebre "Hallelujah". Un’esibizione ricca di passione che ha dimostrato come la musica possa essere un potente mezzo di espressione e crescita.

Gli atleti di Taekwondo, arte marziale molto diffusa anche tra i più giovani, hanno mostrato con grande energia le "Poomsae" ovvero le "forme", movimenti prestabiliti di attacco e di difesa portati contro uno o più avversari immaginari.

Il teatro dei burattini, allestito per l’occasione, ci ha riportato indietro nel tempo grazie alle storie di grandi personaggi, da Figaro a Rossini, a Enrico Mattei che, tornando nella sua città natale, si inebria del sapore inimitabile del tartufo. I tre personaggi, così distanti nel tempo, si ritrovano nella capitale del tartufo a suonare e ballare insieme.

Il teatro dei burattini è una forma di drammatizzazione antica che ha continuato a evolversi nel tempo, mantenendo la sua essenza di divertimento e riflessione sociale. Una forma d’arte tutt’altro che semplice, che coinvolge varie competenze. Proprio una bella sfida riproporre una forma di teatro così antica nell’era del digitale! Ma gli alunni del Mattei si sono messi alla prova e, guidati dai propri docenti, hanno costruito il teatrino, dato vita ai burattini con stoffe e giornali, scritto le loro storie, prestato loro la voce in maniera così impeccabile da catalizzare un vasto pubblico di grandi e piccini.

L’evento "Artisti di strada" ci ha permesso di conoscere e mostrare le nostre abilità oltre i banchi di scuola…tutto questo è il frutto di un bellissimo lavoro di squadra, di alunni e insegnanti, un’esperienza formativa unica e indimenticabile!

Classe 3^B dell’Istituto comprensivo "E. Mattei" di Acqualagna